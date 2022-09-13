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  • İsmail Küçükkaya biz fakir bir kanalız demişti. İrfan Değirmenci'den yanıt gecikmedi

İsmail Küçükkaya biz fakir bir kanalız demişti. İrfan Değirmenci'den yanıt gecikmedi

FOX TV’den ayrılarak Halk TV’ye geçen İsmail Küçükkaya’nın dün sabahki programında “Biz fakir bir kanalız” sözlerinin ardından, kanalın akşam haberlerini sunan İrfan Değirmenci'den üstü kapalı yanıt geldi. 

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:29
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 14:43
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İrfan Değirmenci den İsmail Küçükkaya ya fakir kanal yanıtı

İsmail Küçükkaya biz fakir bir kanalız demişti. İrfan Değirmenci'den yanıt gecikmedi
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FOX TV ile yolları ayrılan ve sonrasında da Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, dünkü canlı yayınında “Biz fakir bir kanalız ama hedefleri olan, hayalleri olan, umutları olan ve daha önemlisi geleceği olan bir kanalız. Ben bu vizyon için geldim. Uluslararası bir markanın kanalından çıkıp başka bir kanala gelmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

Halk TV'nin akşam haberlerini sunan İrfan Değirmenci, söz konusu ifadelere sosyal medya hesabından attığı tweetle tepki gösterdi. 

İrfan DeğirmenciParayla pulla ölçülemeyecek kadar zengin

“Halk Tv'nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin varlığıdır” ifadelerini kullanarak isim vermeden yanıt veren Değirmenci, şöyle devam etti:

“Halk Tv'nin zenginliği ondan asla vazgeçmeyen, zor zamanlarında destek olan seyircisinin varlığıdır. Bu anlamda çok zengin bir kanaldır bu kanal. Parayla pulla ölçülemeyecek kadar zengin”

İşte o paylaşım:

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX’TAN NEDEN AYRILDI?

İsmail Küçükkaya, yeni yayın dönemi öncesi 10 yıl boyunca görev yaptığı FOX TV’den ayrılarak sürpriz bir şekilde Halk TV’ye transfer olmuştu.

FOX TV eski Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt ise bu transferin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulunmuş ve Küçükkaya’ın ‘ayrılmak zorunda kaldığını’ ileri sürmüştü.

İsmail Küçükkaya’nın ABD’yi dolandırma suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’la ilişkili olduğu bu nedenle de FOX TV'nin yolları ayırdığı iddia edilmişti.

Öte yandan Küçükkaya’nın Korkmaz Karaca’yı övdüğü videosu da ortaya çıkmış ve tepki çekmişti.

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öğretmen
13.09.2022 15:20
akp nin Ahaberi ne ise chp ninde halk tv aynı ne farkınız var  
 
Insan
13.09.2022 14:55
Tatli tarisma bi kahve ismarlar artik  
 
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