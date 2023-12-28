Irına cinayetin nedenini anlattı. Aynı evde yaşadığı sevgilisini bıçaklayarak öldürmüştü

2019 yılında Türkiye’ye gelen ve Bursa’da bir alkollü mekanda garson olarak çalışmaya başlayan Irına Franzen, işyeri sahibi Turan Döner ile ilişki yaşamaya başladı. Franzen ve Döner, Yıldırım ilçesinde bir evde beraber kalmaya başladılar. Franzen, 8 Ağustos’ta ailesini ziyaret etmek için gittiği Kazakistan’dan Bursa’ya döndü. Aynı evde yaşadığı Döner’in telefonunu inceleyen Franzen, sevgilisinin yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını fark etti. Aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre; Turan Döner, sevgilisine saldırmaya başladı. Bu esnada Franzen de mutfaktan aldığı bıçakla Döner’e saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Döner kanlar içinde yere düşerken, panikleyen kadın çevreden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Turan Döner’in öldüğü tespit edildi, gözaltına alınan Irına Franzen tutuklandı.

“TELEFONUNU KARIŞTIRDIĞIM İÇİN ÇILDIRDI”

Irına Franzen hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanık Franzen’in verdiği ifade doğrultusunda, cinayeti kendisini korumak için işlediğine vurgu yapıldı. Franzen’in “Turan ile sevgiliydik. Kazakistan’a, ailemin yanına tatil için gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye’ye geldim. Bir gece Turan’ın telefonunda bir şeyler aradım. Turan’ın en yakın arkadaşım ile beni aldattığını gördüm” şeklindeki ifadesine yer verildi.

Franzen, ifadesinde cinayetten sonra polise teslim olduğunu, bunları kendisini savunmak için yaptığını söyleyerek, “Turan, telefonunu karıştırdığımı anlayınca delirdi. Çok korktum. Turan, telefonunu kurcaladığım için öfkelenip, başıma vurmaya başladı. Kendimi korumak için mutfaktan bıçağı alıp, savurdum. Öldürme niyetim yoktu” dedi.

“SARHOŞ GELİP, BANA ŞİDDET UYGULUYORDU”

Irına Franzen’in yargılanmasına, Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tutuklu sanık ve avukatlarının katıldığı duruşmada, ölen Turan Döner’in kardeşleri ve annesi de hazır bulundu.

Mahkemedeki ifadesinde, Turan Döner’in kendisine sürekli şiddet gösterdiğini ve öldürme kastıyla hareket etmediğini belirten Franzen, “Turan ile 31 Mayıs 2023 tarihinde tanıştık. Bir süre sonra Turan’ın sahibi olduğu kulüpte işe girdim. Turan, beni bir otele yerleştirdi. Eve sarhoş geldiği zaman bana şiddet uyguluyordu. Sonra Turan bana bir apart daire kiraladı. Orada birlikte yaşamaya devam ettik. Beni sürekli dövüyordu. Bu ilişkiyi bitireceğimi ve kendi ülkeme döneceğimi söyleyip, Kazakistan’a gittim. Bir süre sonra beni arayıp, bilet aldığını ve geri gelmemi istedi. Bir daha bana el kaldırmayacağını söyleyerek, ‘Bana bir daha el kaldırırsan beni öldür’ dedi. Evleneceğimizi ve mutlu bir hayatımız olacağını söyledi” dedi.

“BENİ EN YAKIN ARKADAŞIM İLE ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM”

Turan Döner’in kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını anlatan Franzen, “En yakın arkadaşım ile beni aldattığını öğrendim, çok sinirlendim. Bir sabah Turan uyurken telefonunu incelemeye başladım. Mutfağa geldiğinde, elimde telefonunu gördü. ‘Neden telefonumu karıştırıyorsun?’ diye bana bağırdı. Bana vurduktan sonra mutfak tezgahının üzerine düştüm. Turan, eline ekmek bıçağını aldı. Benim elimi de tutuyordu. Ben de kendisini itekledim. Her şey çok hızlı oldu. Bıçağın nasıl elimde olduğunu hatırlamıyorum. Nefes almakta zorlandığını görünce, yardım çağırmak için dışarı çıktım. Çok üzgünüm. Onu seviyordum öldürme niyetim yoktu” diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.