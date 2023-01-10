İş Bankası çalışanlarına yüzde 51.28 zam yaptı. İktidar memur ve emekli maaşlarına yüzde 30'cuk zam yapt

Yüksek enflasyon bankacılık sektöründe maaşları asgari ücret seviyesine düşürür iken, Türkiye’nin en büyük bankası İş Bankası, tüm personeline enflasyonu üzerinde zam yaptı. Banka yemek ücretini 128 liraya çıkartırken. en düşük çalışanının maaşını ise yan ödemelerle birlikte 18 bin liraya yükseltti.

İş Bankası’nda toplu iş sözleşmesi gereği bu ay yapılması gereken enflasyon farkı ödemeler sendikanın itirazı ve banka yönetimini kabul etmesiyle birlikte yüzde 15.40 olan zam oranı yüzde 51.28’e yükseltildi.

Banka yine her ay personeline verdiği ve alışverişte kullandığı 2 bin liralık puanı ise yüzde 64 oranında arttırdı.

YEMEK ÜCRTETİ 128 LİRA

Öte yandan İş Bankası personel günlük yemek ücretini en fazla arttıran banka oldu. Banka yemek ücretini yine sendikanın talebiyle 128 liraya yani yasal sınırların üzerine çekti. Banka bundan sonra uygulanacak asgari ücreti ise ısınma ve ikramiyelerin eklenmesiyle birlikte 18 bin 334 liraya yükseltti.

BAŞKAN TEŞEKKUR ETTİ

Paramedya’ya açıklama yapan Basisen Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu, banka yönetimine teşekkür etti. Tiryakioğlu, “Sözleşmede zam oranımız yüzde 15.40 enflasyon farkı artı 1.5 puanlık da refah payı bulunuyordu. Yüksek enflasyon nedeniyle sendika olarak banka yönetimine yeni talep bildirdik ve kabul edildi. Personel özlük hakları konusunda iyi niyetinden dolayı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’a ve yönetime teşekkür ediyoruz”dedi.

İŞTE TÜM YENİ HAKLAR

İş Bankası’nın çalışanların ücretleri ve haklarında yaptığı iyileştirmeler şöyle:

-Emekliliğe esas maaşlara yüzde 16.90 oranında artış yapıldıktan sonra 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren Pazarama Maxipuan uygulamasında çalışanlara yüklenen aylık 2 bin puanın kalıcı ücrete dönüştürülerek 1 yıllık TÜFE enflasyon oranı yüzde 64.27 ile arttırılmış hali olan 3 bin 285 liraya yükseltildi.

-Emekliliğe esas maaşları aylık bürüt 13 bin TL’nin altında kalan personelin maaşları 13 bin liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekliliğe esas maaşa yüzde 67 oranında zam yapıldı.

-Kasa tazminatı yüzde 64.41 arttırılarak 1.700 liraya yükseltildi.

-yabancı dil tazminatı ortalama 5.770 TL, ikinci derece için 4 bin 805 TL oldu.

-Ünvan tazminatlarına yüzde 64.27 zam yapıldı.

-En az kıdemli yetkili ünvanı çalışanın ünvan tazminatı yüzde 76 arttarak 4 bin lira, 6 tam yıla kadar olan unvan tazminatı 6 bin liraya yükseltildi.

-2.müdürlüğe geçiş tazminatı 14 bin lira kıdemli 2.müdür tazminatı 15 bin liraya yükseltildi.

EMEKLİ VE MEMURA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüksek enflasyona rağmen emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam yapıldığını açıklamıştı. Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar sonunda, başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum” demişti.

"En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların yılın ilk altı ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurgulamıştı.