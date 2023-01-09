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İYİ Parti’nin emeklilere nefes aldıracak teklifi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam oranına tepkiler sürerken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti'nin emekliler hakkında verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 19:21
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İYİ Parti’nin emeklilere nefes aldıracak teklifi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti’nin emeklilere nefes aldıracak teklifi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Partili milletvekillerinin görüşülen Kanun Teklifinde düzenlenmesi amacıyla “En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi” hakkında önerge sundu.

Önergenin gerekçesinde şöyle denildi:

*Emekli vatandaşlarımızın sorunları ekonomik hayatın sorunlarının önemli bir parçasıdır. Yaşamlarının büyük bir bölümünü çalışarak geçiren ve sonrasında emekli olma hakkını elde eden emekli vatandaşlarımızın yaşlılıklarında mutlu, huzurlu ve ekonomik açıdan refah bir standardı yakalamalarını sağlamak sosyal devletin en temel gereği olmalıdır.

AÇLIK SINIRI VURGUSU

*Açlık sınırının 8.130 TL düzeyinde seyrettiği bir ülke ekonomisi koşullarında emeklilerimizin kendilerine reva görülen 5.500 TL maaş ile hayatlarını asgari seviyede devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.

*Bu amaçla önergemiz ile en düşük emekli maaşının en düşük ücret olarak kabul edilen asgari ücrete eşit olması amaçlanmaktadır.

AKP VE MHP’DEN RET

İYİ Parti’nin önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

2022 yılı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları da belli olmuştu.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 2023 yılında zam oranını önce yüzde 25 olarak duyurmuş gelen tepkilerin ardındansa zam oranını yüzde 30’a çıkardıklarını açıklamıştı.

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Zeyno
9.01.2023 19:27
Tavandan yatırılan sgk nin hiç bir anlama kalmadı neden yıllardır tavandan yatırdık ileride daha iyi bir emekli maaşı alabilmek için. Yonetemiyorsaniz beceremiyorsaniz çekilin yeter artik  
 
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