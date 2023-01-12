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Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme

Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi yasalaştı... En düşük emekli maaşı da 5 bin 500 liraya yükseltildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:18
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Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme

Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
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Memur ve emekli maaş artışlarını içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.  

Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 100 liradan 400 liraya yükseltilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabaka dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak.

(AA)

 

 

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Mehmet
12.01.2023 17:44
Secimde emeklilerden oy moy yok  
 
Tümer aytan
12.01.2023 17:38
Ülke insanları gıdaya erişemiyor konut barınma Bu gidişat iç acıcı deyil üretim üretim liyakat hukuk demokrasi ve beyin göçü kabul edilemez vatan elbette gençler işsız mutsuz  
 
M.Bircan
12.01.2023 17:22
Biride Allah rızası için intibak yasasından bahsetmiyor yine hūkümet ūzerine yattı.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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