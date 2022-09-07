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Osman Kavala ve Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakimine terfi 

İş insanı Osman Kavala ve gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına karar veren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem’in İstanbul’dan Bitlis’e gönderilerek, burada “Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı” yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 08:41
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İş insanı Osman Kavala ve gazeteci Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakimine terfi 

Osman Kavala ve Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakimine terfi 
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Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, Türkiye, son dönemde tartışmalı tutuklama kararlarını konuşuyor. Son olarak geçen günlerde sanatçı Gülşen Çolakoğlu önce tutuklanmış ardından da ev hapsi kararıyla serbest kalmıştı. Kararlar kadar bu kararları veren hakimler de bu süreçte öne çıkıyor. 

Furkan Bilgehan Ertem de bu hakimlerden bir tanesi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda verdiği kararlar eleştiri konusu  olmuştu. Ertem’in hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası verildikten sonra serbest kalan gazeteci Sedef Kabaş kararlarında imzası bulunuyor. 

Yine Ertem’in 9 Mart 2020 tarihinde iş insanı Osman Kavala hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla tutuklama kararı veren hakim olduğu da biliniyor.  

Tartışmalı kararlarda imzası olan 10. Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem’in İstanbul’dan Bitlis’e gönderilerek burada Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. 

HSK Birinci Daire’nin, 12 Ağustos tarihli müstemir yetki kararnamesiyle Ertem’i Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirdiği ortaya çıktı. Kararname, HSK’nin internet sitesinde de yayımlandı.

2018 yılında avukatlıktan hakimliğe geçen ve 3 yıl 10 aylık meslek kıdemi olan Ertem’in 4 yıllık kıdem şartını taşımamasına karşın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından sulh ceza hakimi yapılması eleştiri konusu olmuştu. 

HSK’nin 21 Aralık'ta aldığı ilke kararına göre hakimlerin İstanbul gibi birinci bölge yargı çevresinde sulh ceza hakimi olmak için 4 yıl aynı bölgede görev yapması gerekiyordu. Ertem ise bu kriteri taşımıyordu.

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Satır
7.09.2022 08:52
Eğer bu insanlar suçsuz yere tutuklandıysa ,zamanı geldiğinde bu işte parmağı olanlar nereye kaçabilecek acaba,A.Öcalan da kaçıyordu!  
 
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