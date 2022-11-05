Dilek Ertek hakkında yeni gelişme. Kamera kayıtları ortaya çıktı

İş insanı Dilek Ertek'in Tahiti seyahati sırasında cruise gemisinden Pasifik Okyanusu'na düşerek kayboldu. Ertek'in cansız bedeni hâlâ bulunamazken, olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, günlerdir helikoplerle Pasifik Okyanusu'nda annesi arıyor. Olayla ilgili Tahiti'de de soruşturma başlatıldığı ve hukuki sürecin aile tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, Dilek Ertek, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi. Ancak Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu.

KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Kamera kayıtları incelendiğinde Ertek'in balkondan aşağı düştüğü görüldü. Ertek'in oğlu haberle bölgeye giderken, günlerdir süren arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

Gökçe Atuk'un avukatı ise bir basın açıklaması yaparak olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cemiyet hayatının sevilen insanlarından biri olan, dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü, iş adamı Gökçe Atuk'un annesi, iş kadını Dilek Ertek, gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ertek, gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, 26 Ekim'de denize düştü. Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermedi. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Annesinin düştüğünü öğrenen müvekkilim Gökçe Atuk, derhal Papeete'ye gitti. Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmasının çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş veriyor. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgün ve gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklamasını yapmak istiyoruz."