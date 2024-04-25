İş stresini yenmenin püf noktası ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı

İş stresi çağımızın sorunu olmaya devam ediyor. Bu süreçte iş stresini yenmenin yöntemleri ortaya çıkıyor.

Uzmanlarda konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Arda Kazım Demirkan, sosyal yaşamda ve iş yerinde stres yönetimi ve öfkeyle başa çıkma konusunda bilgilendirmelerde bulundu. İş stresini yenmek için 'hayır' demenin önemi üzerinde durdu.

İş yaşamında çalışma ve yaşam dengesinin bozulması, artan işsizlik nedeniyle işten atılma korkusu gibi etmenlerin stresi artırdığını belirtti.

Ofis çalışanları, haftanın neredeyse tamamını iş yerlerinde geçirmekte.

Kimi zaman kişisel stresler bireyi iş yerinde zorlayabilir. Ancak stres oluşturan en önemli sorunlardan biri de kişiye kaldırabileceğinden fazla iş yükü verilmesidir.

Bu yüzden size kapasitenizi ya da bilginizi aşacak düzeyde bir görev verildiğinde 'hayır' cevabını verebilmelisiniz.

İŞ STRESİ NEDİR?

İş stresi, çalışanların işlerinin taleplerini karşılayamadıklarını hissettikleri zaman yaşadıkları duygusal ve fiziksel reaksiyonlar olarak açıklanabilir. Bu durum, sağlık sorunlarına ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Bazıları, akademik çevrelerde olduğu gibi iş ortamında da stresin olumlu etkiler yaratabileceğini iddia etse de, bu görüş genellikle "İş stresi nedir?" sorusunun yanıltıcı tanımlarından kaynaklanan bir yanılgıdır.

İŞ BULAMAMA STRESİ İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Gençler arasında yaygın olarak görülen ve gelecek endişesiyle tetiklenen iş bulamama stresi, iş stresi kadar önemli bir meseledir. İş arama sürecinde yaşanan uzun süreli stres ve olumsuz düşünceler, bireyin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Kendini hiçbir şirketin işe almayacağını düşünen ve maddi kazanç konusunda endişe duyan kişiler için, iş bulamama stresiyle başa çıkma stratejileri mevcuttur. Bu stratejiler arasında sosyal etkileşimde bulunmak, negatif insanlardan uzak durmak, zor zamanlara karşı dirençli olmayı hatırlatmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve pozitif düşünmeye odaklanmak yer alır.