Kardeşinin şerefine ihale veren isim yeniden bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Fatma Varank yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı oldu. Varank’ın daha önceki Bakan Yardımcılığı görevinde, Bodrum’daki kupon araziler kardeşinin şirketine gitmişti.

FATMA VARANK KİMDİR?

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 1994-2001 arasında İBB'de KİPTAŞ firmasında çalıştı, daha sonra Emlak Konut'ta Müdür Yardımcısı oldu. Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Varank, Haziran 2015 seçimlerinde AKP'den İstanbul Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Yeniden bürokrasiye döndü. Bu defa Müsteşar Yardımcılığına yükseldi. 2018 seçimlerinden sonra ise Bakan Yardımcısı oldu.

BALLI İHALE KARDEŞİNİN ŞİRKETİNE GİTTİ

Bodrum’da 2022 yılında 180 bin metrekarelik kupon arazinin satışı büyük ses getirmişti. Deniz manzaralı arazinin dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kardeşinin şirketine gitmesi ise tartışmaları daha fazla alevlendirmişti. İhaleyi kazanan şirketin sahibi olan Sedat Varank aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın kardeşiydi.

BÜYÜK KÂR BEKLENTİSİ VAR

Bodrum’daki kupon arazilerin satışı için ihaleyi açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iştiraki olan Emlak Konut… İhaleyi kazanan Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat ortaklığının 6 milyar lira kâr etmesi bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turan Çömez, ballı ihalenin ortaya çıkması sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Dünyada, devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı.” sözünü atıflayıp, ”Şimdi, kurulmuş fabrikaları satma, Kupon arazileri, eşe dosta dağıtma zamanı öyle mi?” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN VARANK İHALEYİ SAVUNMUŞTU

İhaledeki skandal detayın ortaya çıkması sonrası dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ihaleyi savunmuştu. Varank, ihalenin ‘yasal’ olduğunu iddia ederek, şunları söylemişti:

"17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikasti yapmaya çalışıyor. Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir!"