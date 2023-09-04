TÜGVA'ya direnen bürokrat yanıyor. Eski yöneticiden büyük itiraf

Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA) üst düzey yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu’nun yargılandığı davada yaptığı savunmayla, TÜGVA’nın MİT ve Emniyet ile ilişkisi olduğu ve bazı isimleri takip ettirdiği, telefonlarının dinlendiği ortaya çıktı.

Ramazan Aydoğdu’nun mahkemede anlattıklarının bununla sınırlı olmadığı, TÜGVA’nın isteklerine direnen bürokratların görevden alındığı, yöneticilere taciz, gasp gibi suçlamalar yapıldığı ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail ARI’nın haberine göre; Kamunun tüm kaynaklarının ve olanaklarının seferber edildiği yandaş Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) dair yine tartışma yaratacak ayrıntılar açığa çıktı.

ORDU, EMNİYET, YARGI BİRÇOK DEVLET BİRİMİNE YERLEŞTİLER

Uzun bir süre TÜGVA’da üst düzey yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu, vakfın “Ordu, emniyet, yargı ve devletin birçok birimine kadro yerleştirdiğine” dair belgeleri sızdırdığı iddiasıyla yargılandı ve 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 11 Mayıs 2022’de tahliye edildi. Aydoğdu’nun 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaptığı yazılı savunmada, “TÜGVA’nın MİT ve Emniyet ile ilişkisi olduğu, bu yolla bazı isimlerin takip ettirilip bilgilerine ulaşıldığı” iddiasını BirGün gündeme taşıdı.

GÖREVDEN ALDIRDILAR

Ancak, Aydoğdu’nun mahkemede anlattıkları bununla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Aydoğdu, bürokrat olduğu dönemde yaşadıklarını ve tanık olduklarını anlattı. Aydoğdu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama’nın TÜGVA’nın isteklerine direndiği için görevden alındığını anlattı. Aydoğdu TÜGVA ile müdürlük arasında yaşananları şöyle anlattı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri sonrası İstanbul’da il dengelerinin değişmesi nedeniyle TÜGVA gibi sivil toplum örgütlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığından talepleri arttı. Bizde o makamda devletini temsil eden bir şube müdürü olarak bazı talepleri geri çevirdik. Ancak, iki seçim arasında ilimizde bulunan bir mülki amirimiz beni ve il müdürümüz Cemil Bağlama’yı makamına davet etti. Makama çıktığımızda odada TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da bulunmaktaydı. Toplantıyı yöneten bürokratımız TÜGVA’nın bazı talepleri olduğunu bize iletti. İl Müdürümüz Cemil Bağlama ile birlikte talepler içerisinden makul ve kamu faydası olanları karşılayabileceğimizi ancak maddiyat ve keyfiyet olanlarını karşılayamayacağımızı ifade ettik. Toplantıdan bir süre sonra İl Müdürümüz Cemil Bağlama görevden alındı. Ardından bir süre sonra ben görevden alındım.”

TÜGVA’NIN TALEPLERİ

Sultangazi Gençlik Merkezi’nin de TÜGVA’ya bedelsiz verilmesine karşı çıktığını ancak görevden alındıktan sonra tahsis edildiğini ve tüm giderlerini bakanlık tarafından karşılandığını anlatan Aydoğdu, “TÜGVA’ya ait Keşan kampının maliyetinin karşılanması konusunda direndim, Marmaracık Kampı’nı talep etmelerine rağmen kendilerine vermedim. TÜGVA yöneticileri, İBB seçimleri sonrası kurumun tesislerini ve gençlik merkezlerini talep ettikleri ancak şahsımın direndiğini, konunun gerekirse Berat veya Bilal beye intikal ettirilebileceği, telefonlarımın dinlendiğini ancak bir şey çıkmadığı, gerekirse il dışına tayinim için baskı yapılacağı, benim TÜGVA ile ilişkimin kalmadığını hatta hain olduğumu teşkilatlara yayarak etkimin kırılması gerektiği konuştular. Proje ve kamplar noktasında TÜGVA ile diğer STK’leri aynı kefeye koyduğum, şahsıma yönlendirilen iş adamlarını dikkate almadığım, gençlik liderliği ve sosyal uyum projeleri noktasında yapılan işe alımlarda TÜGVA’nın gönderdiği listeleri dikkate almadığımın konuşulduğu da hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.

SKANDALLARIN MERKEZİ

TÜGVA’nın İdari Disiplin Soruşturmalarını yürüttüğün de anlatan Aydoğdu, TÜGVA’da yöneticilik yaptığı dönemde, TÜGVA yöneticileriyle ilgili birçok ihbar geldiğini anlattı. Aydoğdu bu ihbarlarda, “Yargıya müdahale, FETÖ üyesi olmaya, zimmet, taciz, gasp, hırsızlık ve devlete karşı işlenen suçlar başta olmak üzere birçok suç iddiasının” yer aldığını söyledi. Aydoğdu’nun kendisini “elinde ülke gündemini altüst edebilecek bilgi ve belgeler olan biri” olarak ifade etmesi de dikkatleri çekti.

VAKFIN İKNA YÖNTEMİ

Aydoğdu savunmasında, TÜGVA’nın daha önce FETÖ’nün dershane olarak kullandığı bir binayı almak için başvurduğu yolu şöyle anlattı:

“TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Recep Can tarafından gönderilen benden başka 6 kişiye daha gönderildiği görüntülenen e-postada, Van ilinde FETÖ’den kalma FEM Dershanesi binasının olduğu, bu mekânın alınabilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın TÜGVA İl Yüksek İstişare Kurulu üyesi seçildiği anlatılıyor. Bu adımın vakıf çalışmalarında sorun çıkmaması ve gençlik merkezlerinin imkânlarından yarar sağlama noktasında önemli olduğu, bu bina ile ilgili İl Müdürlüğü’ne, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından kendileri için tahsis edildiği, her şey yolunda giderse söz konusu binanın TÜGVA’ya tahsis edilebileceğinden bahsedilmektedir.”

Mailde adı geçen Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise 2022’nin Mayıs ayında Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirildi.

“ELDEN MAAŞ ALIYORDUM”

Vakıfta yöneticilik yaptığı dönemde “elden” maaş aldığını da belirten Aydoğdu, “Görevlerimin büyük dönemini ücretsiz ve gönüllü olarak, bir kısmını da birçok TÜGVA çalışanı gibi elden ücret almak suretiyle yürüttüm” dedi.