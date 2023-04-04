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Üst düzey IŞİD lideri Amerikan baskınında öldürüldü

ABD’nin Ortadoğu Askeri Komutanlığı, Suriye’de yaptıkları bir operasyonda, IŞİD’in Avrupa’da yaptığı saldırılardan sorumlu liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:24
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IŞİD lideri operasyonla öldürüldü

Üst düzey IŞİD lideri Amerikan baskınında öldürüldü
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ABD'nin Orta Doğu Askeri Komutanlığı (Centcom) Salı günü yaptığı açıklamada, Halid Aydd Ahmad Al-Jabouri'nin "Avrupa'daki IŞİD saldırılarını planlamaktan önemli ölçüde sorumlu olduğunu" söyledi.

Centcom yaptığı açıklamada, Khaled Aydd Ahmad Al-Jabouri'nin "Avrupa'da IŞİD saldırılarını planlamaktan sorumlu olduğunu" belirterek, ölümünün "örgütün yurt dışında saldırı düzenleme gücünü geçici olarak bozacağını" söyledi.

IŞİD grubu, " halifelik " ilan ettiği ve terörün hüküm sürdüğü Suriye ve Irak'ta geniş bölgeleri kontrol ettiği dönemde, Avrupa'da bir dizi ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Özellikle 13 Kasım 2015'te Paris ve banliyölerinde (130 ölü) düzenlenen saldırıların yanı sıra 14 Temmuz 2016'da Fransa'nın güneydoğusundaki Nice'te (86 ölü) düzenlenen saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Yine 2016 yılında Belçika'da, özellikle Brüksel bölgesinde meydana gelen üç intihar saldırısında yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetmiş, ertesi yıl 17 ve 18 Ağustos'ta İspanya'da, özellikle Barselona'da IŞİD'in üstlendiği saldırılarda 16 kişi ölmüştü.

Al-Jabouri’nin bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde parmağının olduğu da belirtildi.

 

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