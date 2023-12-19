IŞİD mensubu 6 Suriyeli yakalandı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da Jandarma ve MİT koordinesinde gerçekleşen operasyonda IŞİD üyesi 6 Suriyeli kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca sözde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat (İSTH) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığıyla koordineli çalışma yürütüldü.

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6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

6 adrese eş zamanlı gerçekleşen operasyonda IŞİD yapılanmasında aktif rolü bulunan Suriye uyruklu A.B., S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ., gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu ve 3 adet sim kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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