﻿Işık Üniversitesi akademik personel alacak

Işık Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 1 akademik personel alacak.

İlan son başvuru tarihi ise 14 Aralık 2022 olarak belirtildi.

Resmi Gazete'de Işık Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.'' denildi.

- Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi alanında doktora derecesine sahip olmak.

BAŞVURU EVRAKLARI

*İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)

*YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,

*Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik)

*Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,

*Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,

*Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (ingilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)

*Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan "Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu" (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 9. Maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile / İstanbul

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