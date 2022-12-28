28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Liman sözleşmelerinin 49 yıl uzatılmasının arkasındaki sır ne?

Liman sözleşmelerinin 49 yıl uzatılmasının arkasındaki sır ne?

Tartışmalar eşliğinde Meclis'ten geçen 'Torba Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Liman özelleştirme sözleşmeleri 49 yıla uzatıldı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu işin sırrını "Seçim öncesinde para gerekli" diyerek açıkladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 13:35
Takip Et

İşin sırrı nedir. Liman sözleşmeleri 49 yıl uzatıldı

Liman sözleşmelerinin 49 yıl uzatılmasının arkasındaki sır ne?
+
Aa
-

Patronlardünyası'nda yer alan bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen, limanların işletme süresini ihalesiz 49 yıla uzatacak yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aralarında Katarlılar ve muhalefetin 5'li çete dediği müteahhitlerin de işlettiği 18 liman bu kapsamda bulunuyor.

10. defa meclise getirilen Zeytinlikleri madenciliği açan düzenlemenin son anda geri çekildiği kanunla yapılan düzenlemeler şöyle:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatıldı.

Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

"ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ"

Düzenlemenin yasalaşma sürecinde muhalefet sert eleştiriler yöneltmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Anayasa Mahkemesi kararına karşın böyle bir yasal düzenlemenin gündemimize gelmesinden utanç duyuyorum, utanç duyuyorum, tek sözcükte söyleyecek söz bulamıyorum. Bu kolektif suça ortak olmayalım, böyle bir Anayasa suçunu lütfen işlemeyelim” dedi.

"İŞİN SIRRI KATAR"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, limanların kamu eliyle işletilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İşin sırrının ne olduğu ortaya çıktı, Cumhurbaşkanının Katar ziyareti neticesinde seçim öncesinde para gerekli. Buradan kaynaklı olarak yasaya ihtiyaç duyuyorsunuz” diye konuştu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Nitelikli Eğitim Şart
28.12.2022 14:26
Şimdi Reklamlar : Filmin adı, "Bir Millet Uyur iken" ileri de sinemalarda.  
 
Uykucular
28.12.2022 14:06
Temelli devredin gitsin. Nasıl olsa milleti uçtuğuna inandırdınız.  
 
Sihirli kaval ve Fareli köy
28.12.2022 14:05
İşın sırrı mırrı kalmadı herşey ortada Adamlar çatır çatır satıyor yada bir ömre bedel kiralıyor kısaca Memleketin tüm kaynaklarını kurutuyor. Bop diyorum.Dahada bir şey söylemiyorum  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
7
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿MSB açıkladı: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı
﻿MSB açıkladı: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı
﻿MSB açıkladı: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı
﻿Edirne SYDV 2 işçi alacak
﻿Edirne SYDV 2 işçi alacak
﻿Edirne SYDV 2 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 11 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 11 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 11 işçi alacak
﻿Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.