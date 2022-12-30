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Her gün ekranda AKP propagandası yapan İhsan Aktaş 22 milyonu kapmış

Genar Araştırma’nın sahibi ve yandaş Yeni Şafak’ın yazarı İhsan Aktaş’ın kamudan milyonlarca liralık ihaleler aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Zafer Arapkirli'nin konuyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 08:52
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AKP'nin anketçisine gökten para yağmış

Her gün ekranda AKP propagandası yapan İhsan Aktaş 22 milyonu kapmış
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AKP'ye yakınlığıyla bilinen, anket şirketi Genar’ın sahibi olan ve yandaş Yeni Şafak gazetesinin yazarı İhsan Aktaş ihale zengini çıktı. İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Genar Araştırma Şirketi, AKP’li belediyeler ile kamu kurumlarından milyonlarca liralık ihaleler aldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, son olarak İstanbul’daki AKP’li Bağcılar Belediyesi 29 Eylül’de "Vatandaş Memnuniyeti Araştırması Hizmet alım ihalesi" adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin 600 bin TL’ye Genar Araştırma Şirketi’ne verildiği belirtildi.

İhsan Aktaş'ın, kamudan son 10 yılda 22 milyon TL değerinde 57 ayrı ihale aldığı açığa çıktı.

Gazeteci Zafer Arapkirli kişisel sosyal medyada hesabından duruma; 

"BU, "O" DEĞİL Mİ?

Her gece yandaş bir kanalda "car car car car car" iktidar övgüsü, muhalefet eleştirisi yapan arkadaş değil mi bu?

E haklı arkadaş.
22 milyon (yeni parayla) iyi para.
22,000,000
Missss gibi." paylaşımı yaparak tepki gösterdi.

Arapkirli'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor...

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AHMET
30.12.2022 09:39
maşallah sizin anketçiler hayrına yapıyor  
 
Zetzius
30.12.2022 09:35
Akp kazanacak ben de akp ye uye olucam.dunya ya birdaha mi gelecem.Ihtiyar nine ile emmi ahlatlibelde yemek yiye dursun.kabul günü toplantisi gibi habire toplanip poaça pasta yiyorlar.  
 
Vatandaş
30.12.2022 09:32
Bakalım iktidar değiştikten sonra Akp yi savunacaklar mı  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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