Her gün ekranda AKP propagandası yapan İhsan Aktaş 22 milyonu kapmış

AKP'ye yakınlığıyla bilinen, anket şirketi Genar’ın sahibi olan ve yandaş Yeni Şafak gazetesinin yazarı İhsan Aktaş ihale zengini çıktı. İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Genar Araştırma Şirketi, AKP’li belediyeler ile kamu kurumlarından milyonlarca liralık ihaleler aldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, son olarak İstanbul’daki AKP’li Bağcılar Belediyesi 29 Eylül’de "Vatandaş Memnuniyeti Araştırması Hizmet alım ihalesi" adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin 600 bin TL’ye Genar Araştırma Şirketi’ne verildiği belirtildi.

İhsan Aktaş'ın, kamudan son 10 yılda 22 milyon TL değerinde 57 ayrı ihale aldığı açığa çıktı.

Gazeteci Zafer Arapkirli kişisel sosyal medyada hesabından duruma;

"BU, "O" DEĞİL Mİ?

Her gece yandaş bir kanalda "car car car car car" iktidar övgüsü, muhalefet eleştirisi yapan arkadaş değil mi bu?

E haklı arkadaş.

22 milyon (yeni parayla) iyi para.

22,000,000

Missss gibi." paylaşımı yaparak tepki gösterdi.

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