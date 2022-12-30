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  • Tosyalı Holding'e vergi muafiyeti. Holdingin patronu yöneticisi olduğu Varlık Fonu'na boru satmıştı

Tosyalı Holding'e vergi muafiyeti. Holdingin patronu yöneticisi olduğu Varlık Fonu'na boru satmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu Tosyalı Holding’e bir kıyak daha sağlandı. Tosyalı’nın holdingi, bazı vergilerden muaf olacak, kimi vergileri de indirimli ödeyecek.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:49
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Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu Tosyalı Holding’e vergi muafiyeti. Patronu yöneticisi olduğu Varlık Fonu'na boru satmıştı

Tosyalı Holding'e vergi muafiyeti. Holdingin patronu yöneticisi olduğu Varlık Fonu'na boru satmıştı
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Yöneticisi olduğu Varlık Fonu’nun şirketlerine boru satmasıyla gündeme gelen Fuat Tosyalı’ya sağlanan imtiyazlara bir yenisi daha eklendi. Tosyalı’nın holdingi, bazı vergilerden muaf olacak, kimi vergileri de indirimli ödeyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kasım ayı Yatırım Teşvik Belgeleri listesinde Tosyalı Holding’e bağlı “Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi” A.Ş. de yer aldı. Şirketin Osmaniye’de yapacağı çimento, kireç ve alçı üretim tesisi için faiz desteği sağlanacak. Ayrıca gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, sigorta primi desteği ve vergi indirimi gibi birçok destekten de yararlanacaklar.

PLANLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Bu, Tosyalı Holding’e sağlanan ilk destek de değil. Daha önce Tosyalı Holding, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planlarını değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Bakanlığın yaptığı plan değişikliğiyle, söz konusu holdingin denizi doldurarak yaklaşık 80 bin metrekare büyüklüğünde liman inşa etmesinin önü açılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tosyalı Holding’e Zonguldak Filyos Vadisi’nde 49 yıllığına arazi tahsis etmişti. Holdingin bu araziye milyarlarca liraya gübre üretim tesisi inşa edeceği açıklanmıştı.

İHALELERİ KİMSEYE BIRAKMADI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay’ın denetleyemediği Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yönetimine 2018’de Fuat Tosyalı’yı atadı. Ancak Tosyalı, Varlık Fonu’nda yönetici olmasına rağmen fona bağlı kamu şirketleriyle ticari ilişkiler kurdu, şirketlerden de milyonlarca liralık ihaleler aldı. Tosyalı, Varlık Fonu’na yönetim kurulu üyesi olduktan sonra fona bağlı BOTAŞ, Türkşeker ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gibi kamu şirketlerinde 14 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise yaklaşık 860 milyon TL.

 

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49YIL
30.12.2022 12:30
GÜBRE ÜRETİM TESİSİ NERDE ? İHALELER 49 YILLIK VERILMİŞ NEDEN ? 49 YIL BAE 49 YIL LIMANLAR KIRALANDİ  
 
PEKİ NEDEN ANAYASA DA TÜİKIN VERİLERİ GERCEK EFLASYON ALTINA GÖSTEREREK ANAYASAYA VE HUKUKU TANIMADI? IKTIDARA YAKIN HOLDIG VE SIRKETLER TÜIK HESAPLARINA GÖREMİ VERGI DEN MUAF TUTULUYOR AF YASASI OLMADAN?
30.12.2022 12:24
TÜİK GERÇEK AFLASYONUN ALTINDA AÇIKLAMA YAPIYOR YILLARDIR GERCEK AFLASYON ALTINDA TUIKE GÖRE MAAŞLAR HESAPLANARAK EMEKLI İŞCI ASGARİ ÜCRETLI MAAŞNIN HAKINI ALMADI.  
 
Salim Ertürk
30.12.2022 12:15
İlk seçimler? ABD, İngiltere, Almanya vb. bizi dibine kadar sömürmek için, GEÇİCİ yardım? yapacaklar. Umarım akp ve mhp seçmenin aklı başına gelir. ahzab 37. 50. 51. ayetleri okumalılar.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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