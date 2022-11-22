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İskilipli Atıf’ı öven Çorum Valisi Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı

Kuvayi Milliye ve Atatürk düşmanı İskilipli Atıf'a övgüler düzen ve İskilipli'yi anma törenine katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:46
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İskilipli Atıf’ı öven Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı

İskilipli Atıf’ı öven Çorum Valisi Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı
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T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum Valiliği tarafından yerel basına gönderilen e-postada, “Değerli basın mensupları, Sayın valimizin yeni makam fotoğrafı ekte gönderilmiştir, bilginize” denildi.

YENİSİNDE ERDOĞAN YOK
Valilik Basın ve Halklar İlişkiler Müdürlüğü tarafından Vali Mustafa Çiftçi'in yeni fotoğrafında daha önce valilik makam koltuğunun arka fonunda yer alan Erdoğan’ın duvara asılı olan fotoğrafının kaldırılmış olduğu görüldü.

İSKİLİPLİ’Yİ ÖVMÜŞTÜ
Vali Mustafa Çiftçi’nin paylaştığı karikatürde İskilipli Atıf, Said Nursi, Necip Fazıl Kısakürek, Adnan Menderes, Çiftçi’ye, “Doğru yoldasın evlat” derken Çiftçi, “Eyvallah” diye cevap veriyor.

Vali Mustafa Çiftçi yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü:
Genç yetenekli karikatürist kardeşimiz Furkan Şimşek’in kaleminden güzel bir çalışma daha. Karikatür çok anlamlı olduğu için ayrıca yorumlamıyorum. Sadece Furkan’a teşekkür ediyor, eline emeğine teşekkür ediyor eline emeğine yüreğine sağlık diyorum. Ayrıca, ben böyle bir ilde, üç senedir kadirşinas Çorumlulara hizmet etmek bahtiyarlığına eriştiren Yüce Rabbime de sonsuz hamdü senalar ediyorum.”

İSKİLİPLİ’Yİ MEZARI BAŞINDA ANMIŞTI
Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen, “vatana ihanet” suçundan idam edilen İskilipli Atıf, 4 Şubat 2021’de, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin de katıldığı bir törenle gömütü başında anıldı.

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sözhan
22.11.2022 12:01
ehhh hazırlık yapmak lazım  
 
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