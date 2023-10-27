İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ‘Dünyanın artık yeter demesi için Gazze'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?’

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını kınayarak, dünyaya Gazze için dur deme çağrısı yaptı.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ‘Dünyanın artık yeter demesi için Gazze'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?’

Yusuf, ailesinin de Gazze’de mahsur kaldığını belirtti.

Gazze bombardıman altında

Yusuf, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Gazze’nin yoğun İsrail bombardımanı altında olduğunu ve iletişimin kesildiğini söyledi. Yusuf, neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadığını kaydetti.

Yusuf, “Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Ailesi Gazze’de kaldı

Yusuf, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze’de kaldığını bildirdi. Yusuf, eşinin ailesinin, kayınpederinin hasta annesini ziyaret için Gazze’ye gittiklerini ve İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkeden çıkamadıklarını anlattı.

Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın güvenli geçiş garantisi veremediğini de belirtti.

Yusuf’un kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla ise 13 Ekim’de paylaştığı videoda, İsrail’in saldırılarını ve dünyanın sessizliğini gözyaşlarıyla eleştirdi. El-Nakla, “İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?” dedi.

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