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Milli maçta Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sakatlandı

Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlık maçında İskoçya ile karşılaşan A Milli Futbol Takıma kötü haber geldi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 21:06
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İskoçya maçında Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu sakatlandı

Milli maçta Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sakatlandı
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Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında Türkiye, İskoçya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İskoçya karşısında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, 34. dakikada oyundan çıktı.

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Gordon son anda yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve kaleci Gordon'la karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere gitti.

18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

35. dakikada Robertson'un sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Dykes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

37. dakikada gelişen hızlı atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda, topu kaleci Gordon son anda ayaklarıyla kornere gönderdi.

40. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

Türkiye 1 - İskoçya: 0 (İlk yarı)

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Visar Kastrati, Edmond Zeqiri, Granit Hyseni (Kosova)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cenk Özkacar, Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 34 Eren Elmalı), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

İskoçya: Gordon, Fraser, Hendry, Hanley, Tierney, McGinn, Gilmour, Robertson, McTominay, Dykes, Armstrong

Gol: Dk. 40 Ozan Kabak (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 25 McTominay (İskoçya)

 

 

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