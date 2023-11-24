İŞKUR'dan iş piyasası harekatı. 81 ilde stant açılacak

Türkiye İş Kurumu, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hizmetlerin bilinirliğini artırmak için 81 il genelinde stantlar açacak.

KAYNAK: AA
İŞKUR'dan iş piyasası harekatı. 81 ilde stant açılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilin işlek noktalarına kurulan İŞKUR stantlarında bilgilendirme yapılacak.

Bu kapsamda kurulacak stantlar, valilik, belediye, kaymakamlık, muhtarlık binaları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, oda ve borsalar, stadyumlar, festivaller ve fuar alanları gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde, İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezleri tarafından organize edilecek.

Stantlar aracılığıyla İŞKUR'a kayıt olmamış gençler başta olmak üzere vatandaşlarla iletişime geçilerek kurum hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Yürütülecek faaliyetler neticesinde, İŞKUR'un hizmetlerine daha fazla vatandaşın erişmesine, iş arayanlar ve açık işlerin eşleştirilmesine katkı sağlanacak.

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