İlaç firmalarından kara haber. İndirimi kaldırıldı

İlaç firmaları kamuya indirim uygulamamaya başladı. İlaç sektöründe bazı firmalar kamuya uyguladıkları indirimi kaldırmaya başladı. Peki bu durum vatandaşa nasıl yansıyacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
İlaç firmalarından kara haber. İndirimi kaldırıldı

Ekonomi Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, SGK geri ödeme kapsamında bulunan ilaçların bazıları için firmaların bu kapsamdaki satışlara uyguladığı indirimi kaldırmaya başladığını ve indirim uygulanmayan ilaçların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Saydan, indirimin uygulanmamasına karşılık, SGK’nın kendi kayıtlarındaki indirimli tutarı eczanelere aktardığını, bazı ilaçlarda eczacıların cari olarak zarar etmeye başladığını söyledi.

Saydan, düzenlediği basın toplantısında, SGK’nın Genel Sağlık Sigortası kapsamında bedellerini ödediği ilaçların fiyatlarının belirlenmesindeki model üzerinde tartışmalar bulunduğunu ve özellikle ilaç bedel fiyatlarının belirlenmesinde özel bir kur değerinin alınması nedeniyle ilaç firmaları ile kamu arasında tartışma olduğunu hatırlattı.

SORUN DERİNLEŞTİ

Sorunun, ilaç firmalarının indirim taahhüdünün yazılı bir dayanağı olmaması, mevzuatta da indirimi uygulamaması halinde bir yaptırım konulmaması nedeniyle derinleştiğini kaydeden Saydan, “Bazı firmalar bu yükümlülüğü görmezden gelerek bazı ilaçlarda, eczacıları depolara kutu başı astronomik farklar ödemek zorunda bırakmakta, bu durum eczacılara ciddi bir ekonomik yük getirdiği gibi daha sonra fatura karşılığı yapılacak geri ödemeyle de eczacılar sanki bu iskonto farkı yüzünden kar elde etmiş gibi vergi ödemek zorunda kalarak katmerli bir şekilde zarara uğratılmaktadır” diye konuştu.

Eczacının, indirim yapılmayan ilacı vatandaşa vermesi halinde zarar edeceğini, zarar etmemek için de ödenmeyen kısmı fark olarak vatandaştan istemek zorunda kalmak ya da ilaç satmaktan kaçınmak gibi bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Saydan, her iki durumun da sağlık ve piyasa işleyişi bakımından sorun yarattığını, eczacıların şikayet edildiğini belirtti.

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