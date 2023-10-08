İslam Memiş “Alım fırsatı” diyerek gram altının geleceği seviyeyi açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, dolar, euro ve altınla ilgili uyarılarda bulundu. Memiş, 'çok güzel alım fırsatı' diyerek gram altında beklediği seviyeyi açıkladı.

Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş, "Borsa İstanbul 8464 puanda. Borsa tarafında beklemeyi sürdürmeye devam ediyor. 80 şirket daha halka arz için sırada bekliyor. Borsa tarafında uzun vadeli görünüm pozitif ancak kısa vadede kar satışlarının teknik olarak yaşanması öngörüm olduğu için bu tarafta beklemeyi tercih ettiğimi söyleyebilirim" dedi.

Dolar endeksi ve kur üzerinde değerlendirmeler yapan Memiş, "Dolar endeksi 106'nın aşağısında. Dolar endeksi yükseldiği için dolar değer artışı haftayı tamamladı dünyada. Burada 28 lira seviyesi öngörüm geçerli. 27.78'e kadar yükseldi, biraz geriledi kar satışı ile. Çünkü dolar endeksi geriledi. Yılı da 29.70'ten tamamlamamızı bekliyoruz." dedi.

Memiş, "Euro TL kuru toparladı. Sağlıklı yükselişler için ayın 15'inden sonrayı beklemeye devam ediyorum. Elimde TL var diye soranlara, hayır dolar alma, euro alman daha isabetli demiştim. Bu hafta hep euro tarafını tavsiyesi ettik. Beklentim pozitif yönde devam ediyor. Bu baskılanma belki önümüzdeki hafta da devam eder. Yıl sonunda tepki alımı ile euro dolar paritesinde yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu söyleyebilirim" diye konuştu.

Ons altın ve gram altınla ilgili değerlendirmeler yapan İslam Memiş, şunları söyledi:

"Ons altın 1810 dolara kadar geriledi. Bu baskılanma süreci iki hafta daha devam eder ancak 1860 seviyesi altındaki rakamlar alım fırsatı vermeye devam ediyor. 1800 doları destek olarak bekliyorduk. Ons altında cılız bir toparlanma var."

"Yükselişleri 1880'i yukarı yönlü kırdığı zaman göreceğiz. 1800-1880 aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ons altında her düşüş bir alım fırsatı olarak durmaya devam ediyor. Altın değerinin aşağısında ve ucuz kalmaya devam ediyor."

"Gram altın 1695-1703 lira. Bu düşüşler kalıcı değil, birer fırsat, elinizde TL varsa çok düşüşler beklemeyin demiştim. Dolar TL içeride güçlü durduğu için gram altında ons altındaki düşüşleri çok hissetmeyiz."

"Gram altın 1700 altındaki rakamlar çok güzel alım fırsatları veriyor ve yılın son alım fırsatları. 1700 altında gram altın alamadan haftayı tamamladı."

"Hafta içinde 1700 altından gram altın alanlar oldukça şanslı. Bankadan 1637 liraya aldım diyen arkadaşlar da oldu. Ben de soruyorum, peki bozdurma ihtiyacın olduğunda kaça bozduracaksın. 1550 liradan geri alıyor. O farkı da ihtiyaç zamanı bozma fiyatını da göz önünde bulundurmakta fayda var."