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İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı

Altında yaşanan gelişmeler yatırımcıları üzerken, İslam Memiş, altın almak için en doğru zamanı açıkladı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 19:41
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İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı. Aralıktan beri bir ilk

İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
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Gram altın son günlerde dip seviyeleri gördü. Altın ve para piyasalarının bir bileni İslam Memiş, altın alımı için en doğru zamanı açıkladı.

Gram altın fiyatları ons altındaki düşüşü takip ederek haftasonu 1.100 liranın gerisine çekildi. İslam Memiş konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memiş, mayıs ayında öngörülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle euroda bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğuna dikkat çekti.

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