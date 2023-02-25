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Bakanlıktan taksitlendirilen borçlar için yeni karar. Şartlar değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı taksitlendirilen borçlar için borcun yüzde 10'u ödenmeden 'borcu yoktur' yazısı verilmeyeceği şartının 31 Temmuz'a kadar kaldırıldığını açıkladı…

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 20:40
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Şartlar değişti. Bakanlıktan taksitlendirilen borçlar için yeni karar

Bakanlıktan taksitlendirilen borçlar için yeni karar. Şartlar değişti
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir karar geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre, vergi dairelerine borcu olan mükellefler borçlarını ödemede çok zor duruma düşmüşlerse taksitle ödeme talebinde bulunabiliyor.

TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLAR İÇİN YENİ KARAR

Borçlunun çok zor durumda olması ve diğer şartları taşıması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında belirlenen şartlar dahilinde borç, tecil edilerek, taksitler halinde ödenebiliyor. 

Talepleri kabul edilen borçlular muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukları vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıları taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemek şartıyla alıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik ve mali alanda oluşturabileceği etkiler dikkate alınarak, söz konusu kanun maddesi kapsamında tecil edilen borçların yüzde 10'unun ödenmesi şartına bağlı olarak borcun bulunmadığını gösteren yazının verilmesi uygulaması 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı.

Bu kapsamda ilgili kanuna göre borcu taksitlendirilenler, başka borçları bulunmuyorsa, taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemeden "borcu yoktur" yazısını alabilecekler.

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