İslam Memiş 6'lı masanın adayı belli olunca altında olacakları açıkladı

Yeniakit'in haberine göre, para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de piyasalara ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

İslam Memiş, altın ve doların son bir kez daha alım fırsatı vereceğini söyledi.

Memiş, "Kaygan bir zeminde olduğumuzu belirtmekte yarar var. Küçük yatırımcı için özellikle söylüyorum. Bir dalgalanma yaşanabilir. Bu dalgalanmada düşüş yaşanabilir. Bunun sebebi ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili piyasaların henüz fiyatlama yapmamasıdır" dedi.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş "İşte aday açıklandığında piyasalar fiyatlama yapacaktır. Bunu beklemekte yarar var. Dövizle borçlanmak oldukça riskli. Altında kar satışları yaşanabilir. Altın için alım yapacak olan varsa Şubat ayını beklemelidir. Gümüşün ise altına göre performansı daha iyi" ifadelerini kullandı.