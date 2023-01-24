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İslam Memiş 6'lı masanın adayı belli olunca altında olacakları açıkladı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar konusunda önemli tahminlerde bulundu. Memiş, Millet İttifakı'nın adayının henüz açıklanmadığını ve alım yapmak için beklemede kalınması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:06
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İslam Memiş altına 6'lı masanın ayar vereceğini açıkladı

İslam Memiş 6'lı masanın adayı belli olunca altında olacakları açıkladı
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Yeniakit'in haberine göre, para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de piyasalara ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

İslam Memiş, altın ve doların son bir kez daha alım fırsatı vereceğini söyledi.

Memiş, "Kaygan bir zeminde olduğumuzu belirtmekte yarar var. Küçük yatırımcı için özellikle söylüyorum. Bir dalgalanma yaşanabilir. Bu dalgalanmada düşüş yaşanabilir. Bunun sebebi ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili piyasaların henüz fiyatlama yapmamasıdır" dedi.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş "İşte aday açıklandığında piyasalar fiyatlama yapacaktır. Bunu beklemekte yarar var. Dövizle borçlanmak oldukça riskli. Altında kar satışları yaşanabilir. Altın için alım yapacak olan varsa Şubat ayını beklemelidir. Gümüşün ise altına göre performansı daha iyi" ifadelerini kullandı.

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Müthiş bir ekonomist
24.01.2023 11:58
Bu adam çok iyi her zaman açıklama yapsın çok faydalanıyoruz her zaman tam tersi işlem yaparak çok kazandık...  
 
Yakup YILMAZ
24.01.2023 11:30
Kendi halinde küçük yatırım yapan biriyim bu adamı ne zaman dinlesem zarar ettim daha dün altın düşecek dedi sattım bugün rekor gerçekten gazete olarak bu adama yer vermeniz sizi de yıpratır,saygılar.  
 
Emirhan Aydıner
24.01.2023 11:29
Bu adam esnaf piyasa uzmanı falan değil ne derse tersi olur.  
 
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