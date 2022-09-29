﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı

Dolar kuru 28 Eylül sabahında 2022 yılı zirvesini yeniledi. Dolar kuru 18,5356 TL’yi gördü. Bu sabah ise dolar kuru saat 07.10 itibarıyla 18.52'den işlem görmeye başlayacak.

Altın ve para piyasaları İslam Memiş, dolar kurunda beklenen müdahaleye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş dolar kuru için “Sağlam tokat gelir” diyerek hem dolar kuru tarafında tarih verdi hem de en dolar kuru için yüksek seviyeyi işaret etti.

Enflasyon ile mücadele faiz artırımlarını sürdüren FED, önümüzdeki süreçte de faiz artırımı yapacağı yönde sinyaller veriyor. Türkiye’de Merkez Bankası faiz indirimi kararlarında ısrarlı iken dolar kuru bu hamle karşısında her geçen gün yükseliyor.

"ORGANİZE İŞLER BUNLAR"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Hikaye aynı enflasyon düşecek, her şey güzel olacak! Yani, Fed sahnede kalmayı sürdürüyor. Bu politikaların sürekliliği ve kendi ekonomisine faydası ne kadar, ne kadar yanlış onu önümüzdeki aylarda daha net görmüş olacağız. Gerçek olan şu; Fed çoğu merkez bankaları ile anlaşmalı. Organize işler bunlar.” görüşünü savundu.

Dolar kuru için sürpriz olmaz diyen İslam Memiş dolar kuru tarafından tarihte verdi. Memiş’in TV100’deki değerlendirmesi şöyle:

“Gelelim Türkiye’de TL’nin performansına.

Dolar/TL kuru, ekranlarda 18,51 lirayı gördü.

Serbest piyasalarda ise 18,66 lirayı.

Dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş ile beraber Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları paralel gidiyor.

Sn.Erdoğan, haftasonu ve bu hafta içi yaptığı açıklamalarda “Şubat” ayını telaffuz etti.

“Şubat’tan sonra” diyor.

DIŞSAL VE İÇSEL ETKİLER

Hem enflasyon, hem gelirin artması, hem rahatlama, hem TL‘nin normalleşme süreci için Şubat ayını işaret etmesi ne anlam taşıyabilir?

Bence Şubat’ı işaret etmesinin altında yatan sebep Fed’in normalleşmesiyle beraber dolara bir müdahale planı!

Fed, zirve faiz için nasıl Mart’ı işaret ediyorsa, ekonomi yönetimi de Şubat sonrası hamlelerini gerçekleştirebilir.

İçsel ve dışsal etkenlerde 2023 yılının ilk çeyreğinde ne beklenebilir buna bakalım;

Dışsal etkenler:

- Fed’in şahin faiz artırımları, yerini güvercin adımlara ve açıklamalara bırakabilir.

Dip seviyelerinde gezinen diğer majör para birimleri, borsalar, emtia ve kripto paralar eski seviyelerine yükselebilir.

Bu yılın son çeyreğiyle beraber dolar endeksi (dxy), 104-105 seviyesine gerileyebilir.

- Rusya- Ukrayna çatışması yılın ilk çeyreğine kadar şiddetini artırarak devam edebilir, sonra barış görüşmeleri başlayabilir.

İçsel etkenler:

- TCMB ve ekonomi yönetiminin 2023 için ortalama dolar/TL kurunda beklenti 20-21 lira aralığı.

Yani, 20 lira beklentisi artık kabul gördü ve sürpriz olmaz diyebiliriz.

Ancak seçim sürecinde olan hükümet yüksek kur ile seçime gitmek istemeyecektir.

Enflasyon ve kur önceliğini büyümeye bıraktığı için büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilmeye başlandı.

Şimdi sıralamaya bakalım;

- TCMB’nin faiz indirimleri

- Enflasyon’da beklenen gerileme

- Büyüme rakamlarının yükselişine devam etmesi

Yılın ilk çeyreğinde ise geri kalan kuru düşürmek.

"BÜYÜK BOMBALAR SEÇİME YAKIN.."

Seçmene verilecek mesaj ne?

“Faizleri düşürdük, beraberinde enflasyonu da düşürdük, onun yanında büyüdük, o yetmedi kuru da düşürdük”

E hani faiz düştüğünde enflasyon ve kur düşmezdi? Gördünüz mü nasıl oluyormuş?

(İnşallah diyorum)

Peki nasıl olacak?

İşler yolunda giderse ve bugünkü şartlar geçerliliğini korursa sorun yok.

Şartlar değişir, işler yolunda gitmezse bu sefer B planını devreye girer.

B planı bence NAKİT.

Seçim sürecinde malum musluklar sonuna kadar açılır.

Son iki aydır teşvik, destek ve yapılandırma açıklamalarını hep beraber izliyoruz.

Ama büyük bombaları seçime yakın zamana saklıyor olabilirler.

SONUÇ:

Dolar/TL’ye 20-21 lira aralığından sağlam bir tokat gelir ve bu çok zor değil.

Zor olan KALICI olacak mı?

Tarih mi?

Onlara göre 2023’ün ilk çeyreği.

Bana göre 20-21 lira aralığının test edildiği gün.

Yani, bu iş 2023’e kalmayabilir.”