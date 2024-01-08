THY tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, şirketin 2023 Aralık ayı trafik sonuçları değerlendirmesine yer verildi.

Buna göre, toplam yolcu sayısı 2022 senesinin aynı dönemine göre yüzde 10,1 artış göstererek 6,1 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 80, iç hat doluluk oranı ise yüzde 78 olarak kayıtlara geçti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2022’de 2,2 milyonken, 2023 senesinin aynı döneminde yüzde 19 yükselerek 2,6 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre olarak Aralık 2022 döneminde 16,6 milyar olurken, 2023 senesinin aynı döneminde ise yüzde 19,4 artarak 19,8 milyara ulaştı.

THY 2023 senesinde toplam yolcu sayısı 83,4 milyona yükseldi

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Aralık 2022 döneminde 23,4 milyon iken, 2023 senesinin aynı döneminde yüzde 27,1 yükselerek 29,8 milyon oldu.

Toplam yolcu doluluk oranı 2022 yılının aynı dönemine göre 1,9 puan artarak yüzde 82,6'ya yükseldi.

Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,4 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,3 oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre olarak 2022 yılında 201,8 milyar iken bu rakam 2023 senesinde yüzde 16,4 artarak 234,8 milyar olarak kayıtlara geçti.

THY’den yayımlanan rapora göre THY filosundaki uçak sayısını artırarak 440'a yükseltti.