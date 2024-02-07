İslam Memiş piyasaları bekleyen 'asıl sürpriz' için tarih verdi. Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliği için ne söyledi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasının piyasalara etkilerini değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve borsa hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Memiş, Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması, onun yerine gelen Fatih Karahan'ın Merkez Bankası'na yeni başkan olarak atandığı Cuma akşamı sonrası yatırımcıların haftaya tedirgin başladığını belirtti.

Endişeye gerek olmadığını söyleyen Memiş, "Ben, 'Ters pozisyonda kalmayın, sakin olun' diyerek bir uyarıda bulundum. Çünkü ortada paniklemeye değer bir durum yok" ifadelerini kullanarak yatırımcılara yeni bir yol çizdi.

TRENDLER VE PİYASALAR NASIL OLACAK?

Tüm trendler ve piyasaların normal seyrinde devam edeceğini ifade eden Memiş, "Geçen hafta borsa tarafında 'kâr satışı' uyarısı yapmıştım, endeks 8 bin 665 puandan kapanış yapmıştı. Ama 8 bin 250 puana doğru bir düşüş yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu haftalık kısa vadede kâr satışlarını alım fırsatı olarak göreceğim. Mart sonuna doğru ise endeksin 9 bin puan civarında olmasını ön görüyorum. Faiz ve KKM tarafından çıkartılan para borsaya girerken yabancı yatırımcılar da Şubat'ta borsaya gelmeye başlayacak. Dolayısıyla, borsanın hala yolu bulunuyor.

Ons altın için benim öngörüm 2 bin ile 2 bin 50 dolar arasında. Cuma günü 2 bin 57 dolara yükselen ons altın, haftayı 2 bin 36 dolar seviyesiyle kapatmıştı. Bu hafta için 2 bin ile 2 bin 50 dolar aralığının geçerliğini koruduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BEKLEDİĞİ SÜRPİZ İÇİN TARİH VERDİ

Gram altının ons altını takip edeceği ve serbest piyasalarda 2 bin 72 liradan kapanan gram altının 2 bin 40 ile 2 bin 70 lira aralığında kalabileceğini ifade eden Memiş, “MB Başkan değişikliğinden korkmamak gerekir. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Asıl sürprizler Mayıs-Haziran döneminde gerçekleşecek.” dedi.