Çalık Holding ve Limak Holding Kosova'da birleşti. Her şey 1,2 milyar euro için

Bu proje kapsamında iki sene içinde 1,2 milyar euro değerinde 950 MW’lık yenilenebilir enerji kapasitesinin inşası planlanıyor.

Kerim Ülker de konuya ilişkin “Çalık ve Limak, Kosova’nın ilk güneş santraline talip oldu” başlıklı yazı kaleme aldı.

Türk heyetinin görüşmesinde iki Türk şirketinin ülkedeki enerji potansiyeline olan ilgisi toplantının temeliydi.

Çalık Holding finans alanında Limak ise havacılık ve turizm alanında Kosova’nın en önemli yatırımcıları arasında yer alıyor.

Bu iki sektör enerjide bir araya geldi. 12 yıllık olan bu ortaklık, ‘Kosova Çalık Limak Energy Sh.A. (KEDS)’ adıyla başarıyla faaliyet göstermeye devam ediyor.

Avrupa’nın en genç ülkesi olan Kosova’da, elektrik dağıtım ve perakende alanında faaliyet gösteren bu ortaklık projesi için Kosova Hükümeti, Kosova’da 100 MW’lık güneş santrali ihalesine çıkacağını duyurud. Açık artırma usulüyle yapılacak olan ihaleye 6 teklif sunuldu. Bu tekliflerden en önemlisi ise Çalık ve Limak konsorsiyumu oldu.

Türkiye’den ihaleye katılan diğer şirket ise Güriş Grubu. Rahovec belediyesinde inşa edilmesi planlanan 100 MW'lık güneş enerjisi projesi geliştirme hakkı için yarışan şirketler ve konsorsiyumlar arasında Alman şirketi Notus Energy, Fransa'nın Akuo Energy SAS, Mısırlı Elswedy Electric, İsviçreli Orllati firmaları da var.

1.2 MİLYAR EUROLUK PROJENİN İLK ADIMI

Gelecek haftalarda değerlendirme komitesi teklifleri inceleyecek. Nitelikli teklif sahipleri daha sonra elektronik ihaleye veya en düşük teklif fiyatının projeye verileceği "e-açık artırmaya" katılım sağlayacak.

İki ülke arasında 600 yıllık bir geçmiş olduğunu söyleyen Anadolu Kosova İş İnsanları Derneği Başkanı Bayram Önder, bu tarihi bağı ekonomi ile güçlendirmek gerektiğini söyledi.

Önder, önümüzdeki iki sene içinde 1,2 milyar euro değerinde 950 MW’lık yenilenebilir enerji kapasitesinin inşasının planlandığını Çalık, Limak ve Güriş’in katılacağı bu ihale, bu planın ilk parçası o9lduğunu dile getirdi.

İKİ BÜYÜK BANKAYI TÜRKLER YÖNETİYOR

Önder, ülkenin iki büyük bankası Türk şirketlerinden Çolakoğlu Grubu’nun, TEB ile faaliyet gösterdiğini söyleyerek, Çalık ise BKT ile olduğunu belirtti.