Merkez Bankası’nın yeni başkanı Gaye Erkan’la ilgili sorulara bakın ne yanıt verdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Merkez Bankası’nın yeni başkanı Gaye Erkan’la ilgili sorulara bakın ne yanıt verdi
MB Başkanı Fatih Karahan eski başkan Hafize Gaye Erkan'la ilgili soruları “Enflasyon konuşmak için toplandık” diyerek cevapladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan ilk basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Karahan sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karahan'ın eski başkan Hafize Gaye Erkan'la ilgili sorulara yanıtı gündem oldu.

İstifa eden Hafize Gaye Erkan'ın kiralardan şikayet ederek geçinemediği yönündeki açıklamasını hatırlatarak "Siz geçinebiliyor musunuz?" sorusu yönetildi. Ancak Karahan soruya yanıt vermedi.

Karahan aynı gazetecinin, bir personelin Gaye Erkan'ın babası tarafından Merkez Bankası'ndan kovulduğu yönündeki iddiasına ilişkin "Atılan personel konusunda herhangi bir işlem yapacak mısınız?" sorusunu da cevapsız bıraktı.

Gaye Erkan ile ilgili soruların ardından Karahan "Söylediğim gibi burada enflasyon konuşmak için toplandık, dolayısıyla diğer sorularınızı cevaplamayacağım. Enflasyona yönelik, rezervlere yönelik sorularınız olursa tabii ki konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

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ESKİ BAŞKAN GAYE ERKEN NE DEMİŞTİ?

Eski Merkez Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da ev bulma konusundaki zorluklarını dile getirerek "Pahalılıktan ötürü ev bulamadık. Annemlerin yanına taşındık, onlarla birlikte yaşıyoruz" demişti.

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