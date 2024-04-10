SGK Uzmanı Ali Tezel'den emekliye bayram şekeri gibi haber. Zammın yanında o oran da değişecek

Kaynak: Haber Merkezi
SGK Uzmanı Ali Tezel'den emekliye bayram şekeri gibi haber. Zammın yanında o oran da değişecek
Milyonlarca emeklinin beklediği haber SGK uzmanı Ali Tezel'den geldi. Aldığı zam bir türlü işe yaramayan emekliye güzel haberi bayram günü Ali Tezel verdi. Emekliyi Temmuz'da sadece zam beklemiyor...

Canlı yayına katılan SGK Uzmanı Ali Tezel, emeklilerin Temmuz maaşı ile birlikte bir sürpriz daha yaşanacağını söyleyerek oran verdi.

Memur, SGK emeklisi ve Bağ Kur emeklisi Ocak ayında yüzde 49,25 olmak üzere aynı oranda maaş zammı aldı. Ancak zaten düşük maaş alan SGK ve Bağ Kur emeklisinin maaşı bu aranla birlikte de geçim sıkıntısına çare olamadı. Yapılan zammın 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklilere etkisi olmadı. En düşük emekli maaşı asgari ücretin çok altında kalarak ayda 10 bin liranın altında kalarak emeklinin belini bükmeye devam etti.

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15 bin lira olan açlık sınırının çok altında kalan emekli maaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen seyyanen zam açıklaması gelmedi. Ancak Erdoğan Temmuz ayını işaret ederek gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Ancak Erdoğan'ın işaret ettiği gerekli düzenlemeler sır olarak kaldı.

ALİ TEZEL'DEN BAYRAMDA SEVİNDİREN HABER

Emekli maaşında bağlama oranı yüzünden emekli maaşlarındaki eşitsizlik devam ederken Erdoğan hem emekli maaşları ile ilgili hem 3600 ek gösterge ve prim eşitleme konuları üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Erdoğan'ın son açıklamaları ise bağlanma oranları ile ilgili de bir düzenleme yapılacağı şeklinde algılandı.

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Ali Tezel yaptığı açıklamada kangren haline gelen emekli maaşı bağlanma oranlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Ali Tezel emekli aylık bağlama oranlarının Temmuz ayında emeklilere yapılacak reform ile birlikte yüzde 60 veya 70 seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Ali Tezel “Sosyal güvenlik bilincinde olan bir insan bana yüzde 28 verecekse ben sigortalı çalışmam bunu cebime aktarım başka yere yatırırım. O yüzden bu seviyeyi çıkartmaları gerekiyor” ifadeleri kullandı.

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