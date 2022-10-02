SGK binasını 3 ay önce su basmıştı. Islanan belgeler böyle kurutuluyor

SGK'nın arşivinin bulunduğu bodrum katında yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.
Su ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi. Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek güneşte kurumaya bırakıldı.
Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.
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