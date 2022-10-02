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SGK binasını 3 ay önce su basmıştı. Islanan belgeler böyle kurutuluyor

Bartın'da 27 Haziran'da yaşanan selde Bartın Irmağı'nın taşması sonucu 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının bodrum katını su bastı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 19:22
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Islanan belgeler böyle kurutuluyor. SGK binasını 3 ay önce su basmıştı

SGK binasını 3 ay önce su basmıştı. Islanan belgeler böyle kurutuluyor
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SGK'nın arşivinin bulunduğu bodrum katında yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.

Su ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi. Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek güneşte kurumaya bırakıldı.

Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.

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Afet yönetimi nedir
2.10.2022 19:43
Bir bölgeye ait olabilecek tabi afetlere karşı hiç bir bina yol alt yapı çalışması gibi işler jeolojik yapıya uygun yapılmadığı zaman bir felaket karşısında can kaybının yanı sıra yıkımda oluyor  
 
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