SGK Kılıçdaroğlu döneminden 102 kat fazla açık verdi

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde toplam 25 milyar 667 milyon TL açık verdi. Bu açık şimdiden son 20 yılda gerçekleşen yılsonu açıklarının 14’ünden daha yüksek tutarda. SGK’nin içinde bulunduğu batağı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “SGK, AKP iktidarları döneminde Kemal Kılıçdaroğlu döneminden tam 102 kat daha fazla açık vermiş oldu’’ dedi. 2021 yılında 21 milyar 613 milyon TL açığı olan SGK’nin finansman açığı, 2022’nin henüz Ocak-Temmuz döneminde 25 milyar 667 milyon TL’yi buldu. Yedi aylık finansman açığı, 2021 yılının tamamındaki açığın 4 milyar 54 milyon TL üzerine çıktı. CHP’li Ağbaba, “AKP iktidarı SGK’yi her ay adım adım iflas bataklığına sürüklemektedir” diye konuştu.

İDDİA BOŞA DÜŞTÜ

SGK’nin AKP iktidarı döneminde verdiği açığın toplamı 472 milyar TL’yi geçti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemen her fırsatta, “SGK, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde iflas etti” dediğini anımsatan Ağbaba, “Erdoğan’ın bu iddiası bizzat SGK tarafından boşa düşürülmektedir” ifadesini kullandı.

Verilere göre, AKP iktidarının ilk dönemi olan 2002-2007 arasındaki SGK açıkları dahi Kılıçdaroğlu’nun yıllık görev süresini aştı.

2003- 2007 yılları arasındaki SGK’nin toplam açığı 113 milyar 987 milyon TL olurken 2003-2007 yılları arasındaki toplam açık Kılıçdaroğlu döneminin yedi yıllık toplam açığının ise 24,7 katı oldu.

Bütçe transferlerine karşın SGK’nin açıklarının kapanmadığını vurgulayan Ağbaba, SGK’deki rekor açığa yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: “2008 yılında bütçeden SGK’ye 35 milyar TL transfer yapılmasına rağmen 2008 yılının sonunda toplam açık 25 milyar 901 milyon TL olmuştu. 2008 ile 2022’nin Ocak-Temmuz aylarını kapsayan dönemde SGK’ye bütçeden yapılan toplam transfer miktarı 1 trilyon 566 milyon TL olurken toplam açık ise 381 milyar 324 milyon TL’ye çıktı. 2022 Ocak-Temmuz’da SGK’ye 225 milyar TL transfer yapılırken yıl bitmeden SGK açığı 25 milyar 667 milyon TL oldu. Bütçeden yapılan transferler SGK açıklarını kapatmak bir yana SGK’nin açıklarını daha fazla artırdı.”