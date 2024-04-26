Aziz Yıldırım seçime katılıyor. Ali Koç ters köşe oldu

Süper Lig’in 33. Haftasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe yarın sandığa gidiyor.

Yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı’nı seçecek olan Fenerbahçeliler Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat’ın yarışacak.

Mayıs ayında yapılacak olan Fenerbahçe Başkanlığı için güç dengelerinin de ortaya çıkacağı Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için Aziz Yıldırım’dan flaş bir karar geldi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre eski başkan Aziz Yıldırım Şekip Mosturoğlu’nu desteklemek için seçime gelecek.

Aziz Yıldırım’ın katılma kararı sonrası gergin geçmesi beklenen seçimler sonrasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.