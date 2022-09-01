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  • İsmail Kahraman'a Aytunç Erkin'den büyük tepki. Şehirlerin kurtuluş yıldönümlerine karşıyım demişti

İsmail Kahraman'a Aytunç Erkin'den büyük tepki. Şehirlerin kurtuluş yıldönümlerine karşıyım demişti

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman’ın Kurtuluş Savaşı’yla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:16
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:18
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İsmail Kahraman'a canlı yayında Aytunç Erkin büyük tepki gösterdi. Kurtuluş Savaşı sözleriyle tepki toplamıştı

İsmail Kahraman'a Aytunç Erkin'den büyük tepki. Şehirlerin kurtuluş yıldönümlerine karşıyım demişti
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Tv100’de canlı yayınlanan Eşit Ağırlık programına Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin katıldı. Erkin, Gülşen’in tutuklanmasıyla, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman’ın Kurtuluş Savaşı zaferine karşı söylediklerini karşılaştırdı.

“HALA GÖREVDEYSE BU DEVLETE GÜVEN OLMAZ”

Programda Kahraman’a tepki gösteren Erkin, ““Bir şarkıcının toplumu bölen açıklamalarının üzerine kılıç kalkanla gittiğimiz bir ülkede, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’na ‘Kurtuluş Savaşı olmamıştır’ diyen bir isim hala görevinde duruyorsa bu devlete güven olmaz. Ekonomi, politika hepsi bir bütündür” diyerek eleştirilerde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz.

“FETİHLER KUTLANIR”

Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki.

“ÇARPIŞMADIK, DÖVÜŞMEDİK”

2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz” demişti.

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Catal
1.09.2022 09:27
Lütfen nöbetçi sazan gibi lafa atlamayalım. Bunlar gündemi örtmek için çıkarılan aydınlatma fişekleri ülkenin gerçek gündemi suriyeliler iktidarda ortaya çıkan yolsuzluklar ve enflasyon açlık. Lütfen  
 
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