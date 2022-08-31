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İYİ Parti İsmail Kahraman’ın başkanlığının yok sayılması için kanun teklifi verecek. Şehirlerin kurtuluşu için çekildiler kurşun sıkmadık ki demişti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yaptığı açıklamalarla adeta Kurtuluş Savaşı’nı hedef alan ve hiçe sayan TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığının yok sayılması için kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:52
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Şehirlerin kurtuluşu için çekildiler kurşun sıkmadık ki demişti. İYİ Parti İsmail Kahraman’ın başkanlığının yok sayılması için kanun teklifi verecek

İYİ Parti İsmail Kahraman’ın başkanlığının yok sayılması için kanun teklifi verecek. Şehirlerin kurtuluşu için çekildiler kurşun sıkmadık ki demişti
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TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman’ın "Şehirlerin kurtuluş yıldönümlerine kesinlikle karşıyım" sözlerine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti’den yapılan resmi açıklamada, İzmir Milletvekili ve Meral Akşener’in Başdanışmanı Aytun Çıray "Türk Milleti’ne, onun kurtarıcılarına ve cumhuriyeti kuranlara böylesine patolojik bir hınç ve nefreti temsil eden zihniyetin temsilcisi İsmail Kahraman’ın Meclis başkanları galerisinde yer almış olması kabul edilemez." ifadelerini kullanırken, Kahraman’ın başkanlığının yok sayılması için kanun teklifi vereceklerini belirtti.

İYİ Parti’den yapılan açıklama şöyle:

“Türk Milleti’ne, onun kurtarıcılarına ve cumhuriyeti kuranlara böylesine patolojik bir hınç ve nefreti temsil eden zihniyetin temsilcisi İsmail Kahraman’ın Meclis başkanları galerisinde yer almış olması kabul edilemez. İsmail Kahraman’ın Meclis başkanları tarihinde bir yeri olamaz! O halde Türk Milleti’nin ve yüce çatısının onuru ve itibarı için yapılması gereken bu figürün meclis tarihinden silinmesi, başkanlığının yok hükmüne indirilmesidir. Milletimizin, ebedi başkomutanımız ve önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde mücadelesini verdiği yüksek medeniyet hedeflerinin ve medeni değerlerin kayıtsız koşulsuz bir savunucusu olarak ne kadar vurgulasam az: Türk Milleti’ne sonsuz bir geleceğin ufkunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında verilen varoluş savaşını yok sayarak aşağılayan bir zihniyetin yüce Meclis’e gölgesinin düşmesine kesinlikle izin verilemez.”

"YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI İÇİN TEKLİF VERECEĞİM"

Bu kanun teklifini vermesinin bir İzmir milletvekili olarak başta Atatürk olmak üzere, istiklal şehitlerimize, gazilerimize ve tüm kahramanlarımıza karşı manevi bir borcu olduğunu söyleyen Çıray sözlerine şöyle devam etti:

“İktidara geldiğimizde vereceğim ilk kanun teklifi İsmail Kahraman’ın başkanlığının yok hükmünde sayılmasına dair kanun olacaktır. Böylece AK Parti’ye oy veren vatandaşlarımızın da saygıdeğer bir parçasını oluşturdukları Türk Milleti’ne yönelik çok önemli bir görev yerine getirilmiş olacaktır! Bu kanun aynı zamanda Kahraman zihniyetinin korkunç bir sefalet döngüsüne soktuğu Türk Milleti için büyük bir onarım ve yeniden canlanış sürecinin paha biçilemez sembolik bir başlangıcı, her alanda ve her anlamda yerle bir ettiği Türkiye Cumhuriyeti için ise yeniden inşa döneminin çok anlamlı bir ilk adımı olacaktır.”

"İSMAİL KAHRAMAN’IN CÜRÜMLER TARİHİ ANAYASA İHLÂLİ TARİHİDİR"

Çok net, sağa sola kaydırmadan, hiçbir yalpalama olmaksızın söylüyorum:

İsmail Kahraman’ın aşağıda birkaç cümleyle hatırlatacağım siyasi cürümler tarihi, meclis başkanlığı sırasında defalarca açığa vurduğu patolojik radikal zihniyeti, Fesli Kadir alçağının ötesine geçememiştir. İsmail Kahraman, ilk olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsü içinde yer alan uluslararası Ağa Han Mimarlık ödülü almış Halkla İlişkiler Binalarının yıkımının baş sorumlusudur. Bu binaların yıkılmasının, Atatürk Hava Limanı pistlerinin ortadan kaldırılarak battal hale getirilmesinden farkı yoktur. Yıkım kararı ve süreci halihazırda tamamen karanlıktadır. Aydınlatılması için yeni iktidarı ve Meclis Başkanını beklemektedir. Ayrıca Kahraman, Meclis Başkanı olarak sonuna kadar sahip çıkması gereken Anayasa’ya açıkça aykırı davranmaktan ve bu doğrultuda tavır almaktan hiç çekinmemiştir. Laiklik ilkesinin anayasada yer almamasını savunmanın çok ötesine geçmiştir. Bütün bunlar Kahraman’ın radikal fanatik dinci geçmişiyle elbette tutarlılık içindedir.

KAHRAMAN’IN FETÖ İLE İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILACAKTIR

Burada önemli olan husus, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yönelik en alçak ve en hıyanet dolu saldırının, yani FETÖ darbe ve ayaklanmasının tam da İsmail Kahraman’ın dönemine denk gelmesidir. İsmail Kahraman’ın, başında olduğu Birlik Vakfı vasıtasıyla terör ve hıyanet örgütünün “Cemaat” olarak bilindiği dönemde bu cemaatle görünen-görünmeyen birçok ilişkisi vardı. Kahraman’ın FETÖ ile ilişkileri araştırılacaktır. Darbeden sonra ortadan kaybolan damadının etkin bir FETÖCÜ olduğuna ilişkin ciddi iddialara rağmen kendini bu işten tere yağından kıl çeker gibi sıyırmasını bilmiştir. Gazetecilerin "Damadınız FETÖ firarisi mi" sorusuna "Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir" diye yanıt veren İsmail Kahraman’ın FETÖCÜ olduğu kuvvetli kanıtlarla iddia edilen firari damadının FETÖ Soruşturması kapsamında el konulan hastanesine atanan kayyum, yine Kahraman’ın ağabeyi Rüştü Kahraman’ın damadı, TMSF fon kurulu üyesi Rüştü Şener’dir. Ancak Kahraman’ın işleri, Fetö Darbesi Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporun sümen altı edilmesindeki gibi kolaylıkla akıp gitmeyecektir. FETÖ ile ilişkilerinin mahiyeti seçim sonrasında Meclis’te kurulacak özgür Meclis Soruşturma Komisyonları ve mutlak kuvvetler ayrılığı güvencesi altında tarafsız ve bağımsız şekilde hukukun üstünlüğünü esas alan mahkemeler tarafından mutlaka aydınlatılacaktır.

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golge adam
31.08.2022 12:26
Bir gurup insanda yerli ve milli biatçılar aç karınlarını doyurmak için bunların peşinde koşmaktadır.Vatan elden gidince bu şahsiyetler kaçınca cız cıplak kalacaklarının farkında değillerdir  
 
Abbas
31.08.2022 12:23
Tebrikler Meral hocam, bu zatın ünvanları alınsın, bu yetmez, bu ünvanları nedeniyle aldığı maaş da kesilmeli, garibanın vergisidir  
 
demir
31.08.2022 12:17
Onu o makamlara getirenleri dikkate izleyin kıblesi abd olnlar bunlar  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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