‘Şehirlerin kurtuluş günleri kutlanmaz’ demişti... İsmail Kahraman için harekete geçildi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize’nin fethinin 561’inci yıldönümü töreninde, “Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım… İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı” ifadelerini kullanmıştı. İsmail Kahraman’ın açıklamasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) harekete geçti.

KAHRAMAN’A 3 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

ADD, İsmail Kahraman hakkında, “5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanununa muhalefet”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre; suç duyurusu dilekçesinde, “İsmail Kahraman tarafından yapılan açıklama ile hem Türk Milleti hem de milletin kurduğu meclis alenen aşağılanmış, Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünü coşkuyla kutlayan vatandaşlar kasıtlı şekilde kışkırtılmaya çalışılmıştır” denildi. Dilekçede, Kahraman hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.

"KAHRAMAN YARGILANSIN"

Konuya ilişkin konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, savcılara 'cumhuriyet savcısı' denme gerekçesini anımsatarak, “Cumhuriyet savcılarının; laik cumhuriyeti korumasını, Türk ulusuna, Türk ordusuna, tarihe ve şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına hakaret eden bu şahıs hakkında kamu davası açmasını ve yargılanmasını bekliyoruz” dedi.