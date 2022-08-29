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  • ''Şehirlerin kurtuluş yıldönümlerine kesinlikle karşıyım'' diyen İsmail Kahraman'a zehir gibi cevap geldi

''Şehirlerin kurtuluş yıldönümlerine kesinlikle karşıyım'' diyen İsmail Kahraman'a zehir gibi cevap geldi

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım" ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı bu sözleri hedef aldı. Altaylı yazısında “Buradaki alçakça niyeti sezinliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı’nı ve onun kahramanlarını yok saymak” dedi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 12:22
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İsmail Kahraman, ''Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım'' demişti. Gazeteci Fatih Altaylı'dan sert yanıt

''Şehirlerin kurtuluş yıldönümlerine kesinlikle karşıyım'' diyen İsmail Kahraman'a zehir gibi cevap geldi
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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bu sözlerini hedef alarak bugünkü köşe yazısında "Buradaki alçakça niyeti herhalde sezinliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı’nı ve onun kahramanlarını yok saymak." dedi.

İsmail Kahraman ve aynı düşüncede olanların işgal edilen kentleri unutturmak niyetinde olduğunu söyleyen Altaylı, "Sonunda 30 Ağustos’u da tarihimizden silmek arzusunda oldukları aşikar. Bu topraklar hiç işgal edilmemiş, Kurtuluş Savaşı hiç olmamış gibi yapacaklar. Osmanlı’yı da bir grup iç isyancının yıktığı tezini işleyecekler muhtemelen. O zaman Maraş’ın başındaki Kahraman, Urfa’nın başındaki Şanlı, Antep’in başındaki Gazi sıfatlarını da silin bir zahmet. Sonra biri çıkıp sorar 'Bu şehirlere niye Kahraman, Şanlı ve Gazi diyoruz?” diye. Sonra apışıp kalırsınız. “Biz ne anlarız kahramanlıktan, gazilikten, biz kim şanlı olmak kim' diyecek haliniz yok ya!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Programda konuşan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz.

“Fetihler kutlanır”

Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki.

“Çarpışmadık, dövüşmedik”

2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz” demişti.

 

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senol
29.08.2022 15:13
Bizler şerefle kutluyoruz bütün şehirlerimzin ve ülkemizin düşmanlardan kurtuluş günlerini sizin gibi asla düşünemeyiz. Asla sizinle aynı gemide olamayız.  
 
Anti Emperyalist
29.08.2022 15:06
6. filoyu kıble yapan ahlaksız. Hangi yüzle beyanat veriyorsun. İnsan olan da utanma sıkılma olur. Sende ikisi de yok.  
 
Yurttaş
29.08.2022 15:05
Bunun anlami GELIN BIZI ISGAL EDIN...ULKEYI SOMURUN , INSANLARI KIRLETIN BIZIM PARAMIZ VAR BIZE DOKUNMAYIN...  
 
TÜM YORUMLAR (66)
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