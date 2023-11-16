İsmail Kartal 2 yıldızın kalemini kırdı. Ocak'ta yolcular

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de bazı değişiklikler olacak. Teknik direktör İsmail Kartal kadroya takviye talep ederken gönderilmesini düşündüğü isimleri de belirledi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Sezonun ilk transferi olarak bedelsiz kadroya katılan Ryan Kent ile Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan Joshua King devre arasında elden çıkarılacak.

PREMİER LİG'DEN TALİBİ VAR

Düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kent takımdan ayrılmaya hazır. İsmail Kartal'ın oyun planlarında yer almayan İngiliz oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ile flört ediyor.

SAKATLIĞI EN ÖNEMLİ ETKEN

Sağlığı el verdikçe forma giyen ve görev aldığı maçlarda önemli katkı sağlayan Joshua King'in ise durumu biraz daha farklı. Norveçli yıldız, kronik sakatlığı sebebiyle devamlılık sağlayamadığı için gözden çıkarıldı. Kent'i kiralık ya da satılık olarak göndermek isteyen sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek King'e ise anlaşmalı fesih teklifi yapacak.