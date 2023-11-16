İsmail Kartal 2 yıldızın kalemini kırdı. Ocak'ta yolcular

Fenerbahçe'de; teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği 2 futbolcuyla ara transfer döneminde yollar ayrılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Kartal 2 yıldızın kalemini kırdı. Ocak'ta yolcular

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de bazı değişiklikler olacak. Teknik direktör İsmail Kartal kadroya takviye talep ederken gönderilmesini düşündüğü isimleri de belirledi.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Sezonun ilk transferi olarak bedelsiz kadroya katılan Ryan Kent ile Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan Joshua King devre arasında elden çıkarılacak.
PREMİER LİG'DEN TALİBİ VAR
Düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kent takımdan ayrılmaya hazır. İsmail Kartal'ın oyun planlarında yer almayan İngiliz oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ile flört ediyor.

whatsapp-image-2023-11-16-at-09-54-39.jpeg

SAKATLIĞI EN ÖNEMLİ ETKEN
Sağlığı el verdikçe forma giyen ve görev aldığı maçlarda önemli katkı sağlayan Joshua King'in ise durumu biraz daha farklı. Norveçli yıldız, kronik sakatlığı sebebiyle devamlılık sağlayamadığı için gözden çıkarıldı. Kent'i kiralık ya da satılık olarak göndermek isteyen sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek King'e ise anlaşmalı fesih teklifi yapacak.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi. İsmail Kartal'ın yönetimden istediği oyuncu belli oldu
Ümit Özat Ali Koç'u hedef aldı: Fenerbahçe'yi Koçspor'a çevirdin
Fenerbahçe Hatayspor'un yıldızını istiyor. Volkan Demirel ile görüşecekler
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Para kazanmak isteyen gençlere Filipinler'de adres. Şerafettin Tilki açıkladı Spor
Para kazanmak isteyen gençlere Filipinler'de adres. Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'a ağır hakaret suç duyurusu. MHK Başkanı İbanoğlu'nun avukatı dava açtı Spor
Ali Koç'a ağır hakaret suç duyurusu. MHK Başkanı İbanoğlu'nun avukatı dava açtı
Adet sancısına iyi gelen besinler hangileri Sağlık
Adet sancısına iyi gelen besinler hangileri
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Ek MTV'yi 3 adımda silmenin formülü ortaya çıktı 'O kişiler ek MTV ödemeyecek' Ekonomi
Ek MTV'yi 3 adımda silmenin formülü ortaya çıktı 'O kişiler ek MTV ödemeyecek'
Hatay’da iş yerinde yangın çıktı Gündem
Hatay’da iş yerinde yangın çıktı
Nehir Erdoğan üniversiteli oldu. "Tekrar okula başladım" Magazin
Nehir Erdoğan üniversiteli oldu. "Tekrar okula başladım"