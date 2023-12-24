İsmail Kartal G.Saray derbisi öncesi kararını verdi. Fenerbahçe'de flaş gelişme

Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.



Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli takım kampa girdi.

Teknik direktör İsmail Kartal da derbi öncesi son kararını verdi ve futbolcularıyla yaptığı toplantıda açıkladı.

İsmail Kartal, hedeflerini galibiyet olarak belirtirken, bunun için hücum organizasyonları kadar savunma güvenliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Kanatlardan Dzeko'ya bol bol orta yapmalarını isteyen Kartal, orta saha oyuncularıyla da ayrıca görüştü. Kartal, oyunun kontrolünü tutmak için bol pas yapmalarını istedi.

Galatasaray'ın uzun toplarla etkili olmak isteyeceğini belirten Kartal, savunma oyuncularına arkalarına adam kaçırmamalarını söyledi.