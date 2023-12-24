Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Editör: Oğuz Yörük

Süper Lig'in 18. haftasında bugün dev bir maç oynanacak.

Liderlik yarışında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak.

Dev derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Diğer taraftan derbinin VAR hakemi de açıklandı.

VAR'DA MUSTAFA İLKER COŞKUN

Derbinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu. Coşkun’a, AVAR’da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

AYNI PUANDA İKİ TAKIM

Fenerbahçe ve Galatasaray, kritik derbi öncesi 43'er puanda bulunuyor.