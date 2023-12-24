Geçen sezon Fenerbahçe'yi yıkmıştı. Zaniolo'dan flaş derbi mesajı

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir paylaşım yaptı.
İtalyan futbolcu; sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı ve "Bugün iyi şanslar Galatasaray" ifadelerini kullandı.
Galatasaray geçen sezonun ikinci yarısında Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-0 yenmiş, Nicolo Zaniolo da 2 gol atmıştı.
İşte Zaniolo'nun paylaşımı:
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