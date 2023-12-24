Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika. Flaş gelişme

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Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika. Flaş gelişme
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tesislerde bunlar yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi takımın tesislerden stada hareket etmesinden önce bir son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Edinilen bilgilere göre teknik direktör İsmail Kartal, takım otobüsüne binmeden önce futbolcularıyla bir toplantı yaptı.

Kartal'ın toplantıda son talimatlarını verdiği öğrenildi. Oyuncularından maça baskılı başlamalarını isteyen sarı lacivertli takımın hocasının taraftarın da desteği ile erken gol bulmaya çalışacaklarını söylediği öğrenildi.

Savunma oyuncularını bir kez daha uyaran İsmail Kartal'ın orta saha ile Icardi arasındaki bağlantının kesilmesini, ataklarda dönen toplarda dikkatli olunmasını istediği ifade edildi.

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