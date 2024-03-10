İsmail Kartal isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor!

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İsmail Kartal isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendiksporlu futbolcuların zaman geçirmeye yönelik hareketlerine tepki gösterdi.

Pendikspor engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal isyan etti.

Pendiksporlu futbolcuların zaman geçirmesine yönelik hareketlerine hakemin izin verdiğini dile getiren Kartal, yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:

"İlk devre istediğimiz futbolu oynayamadık, ama bunun nedenleri var. Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakipler, sanırım birbirlerinden görerek alışkanlık edindiler. Sürekli yere yatarak, sürekli sağlık ekibini çağırarak bizim oyun hızımızı durdurmaya çalıştılar. Bir oyuncu var, dört faulde sarı kart görmedi, bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüp baskı altına alındılar. Dördüncü hakeme gidip soruyorum, bana 'Hocam, daha oyunun başı' diyor. Oyunun başı, sonu mu var. Her hafta aynı şey oluyor, buraya gelenler yerden kalkmıyor."

İsmail Kartal basın toplantısında da tepkisini ürdürdü. "İlk yarıda top 23 dakika oyunda kalmış" diyen Kartal, "Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Futbol oynamaya çalışan bir takımız. Sürekli oyun duruyor. Hızımızı kesmek, bizi yavaşlatmak için artık böyle bir adet haline geldi. Ülkemiz futbolunun marka değerini nasıl yükselteceğiz. Bunun önüne nasıl geçeceğiz. Böyle bir kural yok" ifadesini kullandı.

İlk yarı sonunda takımına neler söylediğini de açıklayan İsmail Kartal, "Oyuncularıma sakin olmalarını, kendi işimizi yapmamız gerektiğini, rakibin yere yatmasına fırsat vermememiz gerektiğini söyledim. Hemen hızlı goller atarak bu şekilde öne geçmeliyiz, aktif olmalıyız, üretken olmalıyız dedik. Yaptığımız değişikliklerle oyunun büyük bölümünü ele geçirdik. Attığımız gollerle de maçı kazanmasını bildik. Aldığımız 3 puan için oyuncularımızı tebrik ediyorum."

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