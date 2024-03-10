Arda Güler milli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler milli oldu
Milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı.

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Read Madrid'e transfer olan Arda Güler sonunda muradına erdi.

Peş peşe yaşadığı sakatlık sorunlarından kurtulduktan sonra bu kez Ancelotti engeline takılan Arda, Celda Vigo maçında adeta zincirini kırdı.

89. dakikada Vinicius'un yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4'te sahne aldı. Ceballos'un pasıyla ceza sahası içine giren yıldız futbolcu, kaleciyi de geçip topu filelere gönderdi.

Gol sonrası Türk taraftarlar sosyal medyada "Arda Güler milli oldu" yorumunda bulundu.

Real Madrid karşılaşmayı 4-0 kazanırken 28. hafta sonunda puanını 69'a yükseltip zirvedeki yerini korudu. En yakın rakibi Girona'nın 62 puanı bulunuyor.

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