Ali Koç konuşacak

Hakem yönetimini eleştiren Baki, "Doğrudan hakeme gireceğim. Genelde hocamızı ve takımımızı kutlayarak başlarım ama onu en sona saklıyorum. Hakem hiç iyi niyetli olmadı. Herkes gördü. 70 dakika boyunca Pendikspor'un sahada futbol oynamadığı, ne yaptığı belli olmayan bir oyunla türlü türlü gerginliklerine ve provokasyonlarına göz yumdu. Pendiksporlu futbolcuların çoktan kart görmesi lazımdı. Belki daha fazla oyuncu atılması lazımdı. Bugün VAR'dan gelen uyarı penaltımızı da vermeye yanaşmadı. Bu tür futbol oynayan bir ekibin, bu tür performans sergileyen bir hakemin Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir!" diye konuştu.

"HARİKA FUTBOLDU"

Sözlerine devam eden Baki, "58 dakika süren ilk yarı, topun oyunda kaldığı süre 23 dakika. İkinci yarıya ekstra 10 dakika eklendi. Bu iki örnek, aslında nasıl bir hakem performansı olduğunu somut şekilde gösteriyor. Hakem derken, daha 3 gün önce Avrupa'nın en flaş futbol oynayan, en dinamik oynayan, kendi liginde açık ara lider olan takımla başa baş mücadele ettik. Harika bir futboldu. Herkes beğendi. Oradaki hakem performansını yaşayan futbol takımımız, bugün adeta bir kültür şoku yaşadı. Bugünü de atlattık. Yüksek karakter, tutku ve hırsla..." ifade etti.

"TAKIMIMIZ GAZA GELMEDİ"

Trabzonspor deplasmanına değinen Baki "Bakalım Trabzon deplasmanında TFF ne yapacak. Hep beraber izleyeceğiz. Takımımızı kutluyorum. Çünkü türlü türlü gerginliklere ve provokasyonlara prim vermediler. Deyim yerindeyse gaza gelmediler, takımı eksik bırakmadılar. Hocamıza, takımımıza, 1 saniye boyunca maçı bırakmayan taraftarımıza çok teşekkürler." dedi.

"BAŞKANIMIZ KONUŞACAK"

Başkan Ali Koç'un açıklamalarda bulunacağını söyleyen Baki, "Başkanımız Sayın Ali Koç, çarşamba günü bazı açıklamalar yapacak. Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle dinlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü, biliyorsunuz 'Bize karşı koalisyon var, koalisyona karşı oynuyoruz' diye iddia edenler, ortalığı yangına yerine çevirenler, kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Bu yapılan algılarla, iftiralarla, şike iftiralarıyla, FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak. Başkanımız konuşacağı için ben soru alıyorum, kısa kesiyorum." şeklinde konuştu.