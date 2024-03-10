Mert Hakan tehdit etti Kadir Sağlam dinledi

Fenerbahçe, Pendikspor karşısında 1-0 geriden gelip 4-1 kazanırken, karşılaşmaya Mert Hakan Yandaş damga vurdu.
İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu hakem Kadir Sağlam'ın yanında alan tecrübeli futbolcu, sert ifadelerle tepki gösterdi.
Galatasaraylı taraftarlar bu anların videosunu yayınlayıp altına Mert Hakan'ın, hakem Kadir Sağlam'ı tehdit ettiğini savundu.
Mert Hakan Yandaş daha sonra mükemmel bir gole imza atıp skora denge getirdi.
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, son haftalarda kritik anlarda sahneye çıkıyor.
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmada 1-0 gerideyken sahneye çıkan Mert Hakan, şık bir golle takımına beraberlik sayısını getirmiş ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, Pendikspor maçında da takımı 1-0 yenik durumdayken sahneye çıkarak beraberlik sayısına imza attı ve 4-1'lik galibiyetin fişeğini yaktı.