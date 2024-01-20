İsmail Kartal kadroyu belirledi. Fenerbahçe'nin Samsunspor maçındaki muhtemel 11'i

Fenerbahçe’nin kadro derinliği, eksikleri olmadan da yeter seviyedeydi. Ancak bazı oyuncuların form düşüklüğü vardı. Sarı lacivertliler, buna rağmen Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi iki klas ismi kadrosuna kattı. Üstelik Cengiz ve Batshuayi gibi yıldızlar da performanslarını yükseltti. İsmail Kartal, artık kadro kurarken tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Elindeki kaliteli ve formda oyuncular içinden ilk 11’i seçmek, kolay gözükmüyor.

TARAFTARLAR HEYECANLI

Sarı lacivertli taraftarlar, özellikle Fred ve Rade Krunic ikilisinin birlikte oynamasını merakla bekliyor. Ama bu beklenti çok uzun sürmeyecek gibi. İsmail Kartal’ın yarınki Samsunspor maçında bu ikiliyi orta sahada oynatması bekleniyor. Kalede Livakovic’in yerini kimse alamaz. Savunma dörtlüsü de Ferdi, Oosterwolde, Bonucci ve Mert Müldür’den oluşacak gibi görünüyor. Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci, forvetin arkasında oynayacak. Kartal’ın en zor seçimi ise forvet hattı olacak.

ONLAR DA ŞANS BEKLİYOR

Michy Batshuayi, kupada Adanaspor’a karşı 4 gol atarak formayı hak ettiğini gösterdi. Ama 4 gol bile Belçikalı golcü için yeterli olmayabilir. Çünkü İsmail Kartal, daha önce Batshuayi’yi Kayserispor’a karşı 3 gol attıktan sonra, Cengiz Ünder’i de İstanbulspor’a karşı 4 gol attıktan sonra yedek soyundurmuştu.