Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi dünya yıldızını transfer ediyor. Bonservisine 84 milyon euro ödenmişti

Kaynak: Ajansspor
Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi dünya yıldızını transfer ediyor. Bonservisine 84 milyon euro ödenmişti
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Samsunspor, Fenerbahçe maçı öncesi transferde bombayı patlatacak.

Süper Lig’e uzun bir aradan sonra geri dönen ve ligde kalmak için mücadele eden Samsunspor’un,

Avrupa futbolunda bir zamanlar en etkili kanat oyuncularından biri sayılan Douglas Costa’yı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

Ajansspor'dan Koray Geçgel'in haberine göre kırmızı-beyazlı ekip, son olarak MLS’de oynayan 33 yaşındaki futbolcuyla maddi konularda el sıkıştı.

Costa’nın transferinin son aşamaya geldiği ve kısa süre içinde sözleşme imzalayarak Samsun’a geleceği belirtildi.

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SERVET ÖDEMİŞLERDİ
Avrupa macerasına Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile başlayan 33 yaşındaki futbolcu, burada gösterdiği başarılı performansla 2015 yazında Pep Guardiola’nın Bayern Münih’ine transfer olmuştu.

Hızı, çalım becerisi ve dar alanda yaptığı hareketlerle dikkat çeken Brezilyalı yıldız, 30 milyon euro karşılığında gittiği Bayern’den sonra 46 milyon euroya Juventus’a transfer olmuştu. 2022’den beri Los Angeles Galaxy forması terleten Costa, geçen MLS sezonunda 19 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

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