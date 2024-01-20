Trabzonspor'a Orsic müjdesi. Menajeri duyurdu

Beyza Damgacıoğlu
Trabzonspor'a Orsic müjdesi. Menajeri duyurdu
Trabzonspor'da yaşadığı sakatlık sonrası henüz resmi maça çıkamayan Mislav Orsic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor’un sezon başında Southampton’dan aldığı Hırvat golcü Mislav Orsic’in sakatlık durumu hakkında menajeri Branko Hucika açıklamalarda bulundu.

Hucika, kamp döneminde sakatlanan ve bordo mavili takımda henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Mislav Orsic’in yakında sahalara döneceğini duyurdu.

Hırvat medyasına konuşan Branko Hucika, Mislav Orsic’in Zagreb’te geçirdiği tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlandığını ve Trabzon’a geri döndüğünü belirtti.

Hucika'nın açıklaması şöyle;

"Mislav şu anda bireysel çalışma sürecinin son aşamasında. Gelecek haftadan itibaren takımla antrenmanlara başlıyor. İlk başta antrenmanın temas ve ikili mücadelelerin olmadığı sadece bir kısmını yapacak. İki hafta sonra tam kapasite ile çalışmalara başlayacak. Daha sonra teknik direktör, ne zaman forma giyeceğine karar verecek.

Onun tutkusu Avrupa Şampiyonası . Elbette sahaya daha erken dönerse ve iyi bir performans sergilerse teknik direktörün dikkatini daha çabuk çekebilir. Ancak şimdi önceliği oynamaya başlamak."

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